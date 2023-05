Wyniki Disneya rozczarowały inwestorów i pociągnęły w dół Dow Jonesa

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów. Inwestorzy analizują wyniki kwartalne amerykańskich spółek - rozczarowały ich dokonania w pierwszym kwartale Disneya.

fot. rafapress / / Shutterstock

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,66 proc. i wyniósł 33.309,51 pkt. Indeks poszedł w dół już czwartą sesję z rzędu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,17 proc. i wyniósł 4.130,62 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.328,51 pkt.

- Podczas gdy inflacja w USA zmierza we właściwym kierunku, wciąż widzimy dla inwestorów kapitałowych potencjał do rozczarowania tempem łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed w pozostałej części tego roku — powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management. Rynki oczekują teraz, że bank centralny USA utrzyma stopy na poziomie 5,00-5,25 proc. przynajmniej do lipca.

Notowania Walt Disney spadły prawie 9 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 93 centy wobec oczekiwanych 95 centów.

Akcje Alphabet wzrosły o 4 proc. i są blisko szczytu z sierpnia zeszłego roku po tym, jak Google wprowadziło w środę nowe produkty oparte na sztucznej inteligencji.

PacWest Bancorp spadł o 21 proc. po tym, jak bank podał, że liczba depozytów spadła o 9,5 proc. w zeszłym tygodniu.

Analitycy Morgan Stanley podnieśli ceny docelowe akcji dla spółek z sektora detalicznego: AutoZone, Costco Wholesale i Target.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 264 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 245 tys. wobec 242 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,813 mln w tygodniu, który skończył się 29 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,82 mln wobec notowanych poprzednio 1,801 mln, po korekcie z 1,805 mln.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w kwietniu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,3 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 mdm, a rdr wzrósł o 3,2 proc.

Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,3 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu 0,2 proc. mdm wobec odpowiednio: -0,4 proc. (po korekcie z -0,5 proc.) i 0,0 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z -0,1 proc.).

W ujęciu rdr oczekiwano wzrostu PPI o 2,5 proc. i wzrostu o 3,3 proc. dla wskaźnika bazowego, wobec 2,7 proc. i 3,4 proc. w poprzednim miesiącu.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen wezwała Kongres do podniesienia federalnego limitu zadłużenia i ostrzegła, że niewypłacalność Stanów Zjednoczonych może mieć poważne konsekwencje dla światowej gospodarki i grozi osłabieniem światowego przywództwa gospodarczego USA.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 71,36 USD za baryłkę, po spadku o 1,7 proc., a lipcowe futures na Brent zniżkują o 1,3 proc. do 75,40 USD/b. (PAP Biznes)

pr/