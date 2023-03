Przychody Dino wzrosły blisko 50 proc. rdr. Ale zysk poniżej oczekiwań

Grupa Dino Polska po zakończeniu czwartkowej sesji opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok. Te są całkiem niezłe, a zysk jest nieznacznie poniżej oczekiwań analityków. W całym 2022 roku spółka wypracowała ponad 1,13 mld zł zysku netto.

Według wyliczeń PAP Biznes, EBIT Dino w czwartym kwartale wyniósł 437,7 mln zł i był 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 463,4 mln zł.

Wynik EBITDA grupy wyniósł 518,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 542,9 mln zł EBITDA.

Przychody grupy wyniosły 5,693 mld zł. Analitycy oczekiwali przychodów w wysokości 5,59 mld zł.

W całym 2022 roku Dino miało 19.801,6 mln zł przychodów (wzrost o 48,2 proc. rdr), 1.837,9 mln zł EBITDA (wzrost o 44,6 proc. rdr) i 1.132,1 mln zł zysku netto (wzrost o 40,6 proc. rdr).

Marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 9,3 proc., podczas gdy w 2021 r. było to 9,5 proc.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 r. 28,5 proc.

"W związku z istotną inflacją cen, po których jako sieć nabywamy produkty od ich producentów, w celu zamortyzowania skutków skali podwyżek dla konsumentów, staraliśmy się ograniczać wzrosty cen sprzedaży oraz organizować wiele atrakcyjnych promocji. Podejmowane działania negatywnie wpłynęły na naszą rentowność na sprzedaży, ale przyniosły pozytywne rezultaty w postaci dynamicznie rosnącej sprzedaży" - napisał w liście do akcjonariuszy członek zarządu Michał Krauze.

Koszt własny sprzedaży wzrósł w 2022 roku o 49,8 proc., do 15.038,6 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 41,2 proc., do 3.080,1 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 22,1 proc., do 143,2 mln zł.

Spółka podała w raporcie, że świeże produkty odpowiadały za 39 proc. sprzedaży grupy w 2022 r.

Dług netto grupy Dino wyniósł 1.401,8 mln zł na koniec grudnia 2022 r., co oznacza wzrost o 345,3 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2021 r.

Wskaźnik dług netto do wyniku EBITDA wyniósł 0,76x na dzień 31 grudnia 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźnik ten wynosił 0,83x.

Grupa wypracowała w 2022 r. 1.253,4 mln zł środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, o 73 mln zł mniej niż w 2021 r.

Nakłady inwestycyjne, w ujęciu memoriałowym, wyniosły 1.423,7 mln zł. Spółka podała, że wydatki obejmowały głównie nakłady na ekspansję sieci sklepów Dino oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach Dino, a także nakłady na logistykę obejmujące budowę powierzchni magazynowej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kaliska (8. centrum dystrybucyjne, którego uruchomienie planowane jest na II kw. 2023 r.), zakup naczep chłodniczych, zakup wyposażenia.

W ubiegłym roku uruchomione zostały 344 nowe markety Dino. Na dzień 31 grudnia 2022 r. sieć Dino tworzyło 2.156 sklepów (19 proc. więcej rdr) o łącznej powierzchni sali sprzedaży 847.817 m kw.

Członek zarządu poinformował, że spółka chce przeznaczać całość wypracowywanych zysków na otwieranie nowych marketów Dino. Jak powiedział, Dino z większą ostrożnością niż dotychczas będzie jednak podchodzić do finansowania zewnętrznego, w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów.

"Oczekujemy, że w 2023 r. przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent" - napisał Krauze.

Jak dodał, spółka liczy, że w tym roku pokaże silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL, choć zapewne nie tak duży jak w 2022 r.

Krauze poinformował też, że celem jest utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej, co ma pozwolić kontynuować atrakcyjną dla konsumentów politykę cenową sklepów Dino, a w obliczu silnej inflacji i zakłóceń w łańcuchach dostaw, które cały czas wywierają presję na wyniki, będzie to pomagać w utrzymaniu marży EBITDA za 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki Dino Polska w czwartym kwartale 2022 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i do poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 5692,9 5589,8 1,8% 47,3% 6,1% 19801,6 48,2% EBITDA 518,5 542,9 -4,5% 43,7% -3,3% 1837,9 44,6% EBIT 437,7 463,4 -5,5% 49,5% -4,7% 1537,8 50,2% zysk netto 328,2 339,9 -3,4% 39,4% -3,3% 1132,1 40,6% marża EBITDA 9,1% 9,7% -0,62 -0,23 -0,88 9,28% -0,23 marża EBIT 7,7% 8,3% -0,61 0,11 -0,87 7,77% 0,10 marża netto 5,8% 6,1% -0,33 -0,33 -0,56 5,72% -0,31

