Zysk Comarchu w I półroczu '22 znacznie poniżej oczekiwań

Portfel zamówień Mirbudu do 2026 wynosi 5,8 mld zł, w IV kw. grupa odda ponad 400 mieszkań

Portfel zamówień na roboty budowlane grupy Mirbud do 2026 roku wynosi 5,8 mld zł - poinformowała spółka w komentarzu do wyników półrocza. W czwartym kwartale 2022 roku grupa planuje oddać do użytkowania ponad 400 mieszkań.