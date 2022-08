Ciech podał wyniki finansowe za II kw. 2022 roku

/ Puls Biznesu

Ciech miał w II kwartale 2022 roku 201,9 mln zł znormalizowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rdr - wynika z raportu. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik 194,6 mln zł. W ocenie zarządu, realne jest wypełnienie prognozy, zgodnie z którą wynik EBITDA znormalizowana w 2022 r. ma wynieść 740-780 mln zł.

Po dwóch kwartałach 2022 roku znormalizowana EBITDA wynosi 431,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za drugi kwartał 2021 r. wyniosły 1,24 mld zł i były wyższe o 46,2 proc. rdr. Analitycy przewidywali przychody na poziomie 1,215 mld zł. Wzrost przychodów w ocenie zarządu Ciechu świadczy o wpływie szybko rosnących cen surowców na wycenę produktów grupy.

W segmencie sodowym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,75 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 680 mln zł (63,3 proc.).

Na biznes sodowy wpływ mają ceny surowców energetycznych (węgla w Polsce, gazu ziemnego w Niemczech) oraz produkcyjnych (koksu i antracytu), a także uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Czynniki te były odzwierciedlone w rosnących cenach produktów, a co za tym idzie w przychodach wypracowanych ze sprzedaży sody kalcynowanej i oczyszczonej (wzrost w pierwszym półroczu odpowiednio o 68 proc. i 38 proc. r/r).

"Grupa prowadzi intensywne działania w celu dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych i produkcyjnych – nawiązała relacje z dostawcami węgla m.in. z Australii, RPA i Kolumbii, a w przypadku antracytu z dostawcami z USA, Peru oraz Indonezji. W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynku surowców, w biznesie sodowym spodziewane jest stopniowe odchodzenie od kontraktacji rocznej w kierunku elastycznych formuł cenowych" - napisano w komunikacie prasowym Ciechu.

Odbicie popytu w branży HoReCa (hotele, restauracje, catering) wpłynęło pozytywnie na wyniki sprzedaży soli z fabryk w Janikowie i niemieckim Stassfurcie.

W segmencie agro przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku do 344,6 mln zł, czyli o 68,9 mln zł (25 proc.).

"Bardzo dobre wyniki wypracowuje nadal biznes agro, co odzwierciedla marża na poziomie EBITDA (Z), wynosząca w pierwszym półroczu 32 proc. W pierwszej połowie roku wynik EBITDA (Z) wyniósł 111 mln zł, czyli niemal tyle, co w całym 2021 roku (115 mln zł). Udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły do 7 proc., z 6 proc. rok wcześniej" - napisano w komunikacie prasowym.

W segmencie krzemiany odnotowano wzrost przychodów rok do roku o 100,7 mln zł (94,8 proc.) do 206,9 mln zł.

"Bardzo dobre wyniki wypracował biznes krzemiany, wykorzystując utrzymującą się koniunkturę na rynku i ograniczenia mocy produkcyjnych u innych producentów w Europie. Nowa, warta 80 mln zł inwestycja w energooszczędny piec do produkcji krzemianów, zwiększyła zdolności produkcyjne grupy w tym biznesie o 30 proc. i umocniła Ciech na pozycji największego dostawcy krzemianów w Europie. Przychody za pierwsze półrocze wyniosły 207 mln zł, wobec 106 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA (Z) 34 mln zł wobec 15 mln zł w 2021 roku" - napisano w komunikacie.

W biznesie pianki pierwsze półrocze przyniosło, po rekordowym 2021 roku, stabilizację wyników finansowych, m.in. w związku z efektem bazy oraz spowolnienia w branży meblarskiej. Przychody Ciech Pianki wyniosły 180 mln zł w pierwszym półroczu 2022 roku (wobec 199 mln zł rok wcześniej), a EBITDA (Z) 27 mln zł, wobec 36 mln zł rok wcześniej.

W segmencie opakowań odnotowano wzrost przychodów rok do roku o 9,7 mln zł (30,0 proc.) do 42,2 mln zł.

Mimo wzrostów cen gazu wykorzystywanego w procesie produkcji, biznes opakowania, po zanotowaniu straty w pierwszym kwartale 2022 r., w drugim kwartale wypracował 4 mln zł wyniku EBITDA (Z), osiągając jednocześnie marżę na poziomie 18 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 43,6 mln zł, co oznacza wzrost o 174 proc. rdr. Wynik jest jednak o niemal 40 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 69,7 mln zł.

Po dwóch kwartałach przychody grupy sięgnęły niemal 2,48 mld zł. Zysk netto po półroczu sięga 147,9 mln zł i jest o 13,9 proc wyższy rok do roku.

Po pierwszym półroczu wykonanie całorocznej prognozy kształtuje się na poziomie 55-58 proc., zarówno w przypadku wyniku EBITDA znormalizowanej, jak i przychodów. Prognoza na 2022 rok zakłada osiągnięcie 740-780 mln zł wyniku EBITDA znormalizowana oraz 4300-4500 mln zł przychodów. W ocenie zarządu wykonanie prognozy jest realne.

Zgodnie z zapowiedziami, nakłady inwestycyjne grupy, po zakończeniu największego programu inwestycyjnego w jej historii, obniżają się. W pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 235 mln zł, wobec 376 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec czerwca 2022 r. grupa Ciech miała na kontach 635 mln zł środków pieniężnych, o 133 mln zł więcej niż rok wcześniej. Jej zadłużenie netto wynosiło 1329 mld zł, co przekładało się na poziom wskaźnika długu netto do EBITDA (Z), wynoszący 1,8x (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych).

W ocenie zarządu grupa jest zabezpieczona przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych dzięki przeprowadzonej w 2021 roku operacji refinansowania długu i zamianie zmiennych stóp procentowych na stałe w umowach kredytowych.

"W wymagającym otoczeniu, przy rosnących cenach surowców i możliwym spowolnieniu gospodarczym, wypracowaliśmy korzystne wyniki i w bazowym scenariuszu jesteśmy na dobrej drodze do realizacji całorocznej prognozy. Mamy zdywersyfikowane produktowo i geograficznie biznesy o rosnącej efektywności i zdolności do przystosowania się do zmiennych warunków, związanych m.in. z cenami i dostępnością surowców. Sytuacja finansowa pozwala nam na kontynuację transformacji grupy, działalność w obszarze innowacji i rynku start-upów, a także na monitorowanie otoczenia pod kątem potencjalnych akwizycji" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz.

"W nadchodzących kwartałach będziemy realizować nasze plany względem wszystkich biznesów. W biznesie sodowym chcemy zwiększać elastyczność w zarządzaniu produkcją, rozwijać działalność w segmencie wysokomarżowych gatunków sody oczyszczonej oraz komercjalizować produkcję z nowej warzelni soli. W agro stawiamy na ekspansję zagraniczną i rozwój produktów nowej generacji, w Piankach pracujemy nad poszerzeniem oferty o ekologiczną linię pianek, w krzemianach będziemy korzystać z naszych przewag konkurencyjnych i dobrej koniunktury na rynku, a w opakowaniach pracujemy nad zwiększaniem efektywności w obliczu wysokich cen surowców" - dodał.

Poniżej przedstawiamy wyniki Ciechu w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes.

Dane w mln zł. Wyniki dotyczą działalności kontynuowanej.

2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 Przychody 1236,3 1214,7 1,8% 48,1% -0,5% 2479,3 EBITDA znorm. 201,9 194,6 3,7% 7,6% -12,0% 431,3 EBIT 85,7 95,7 -10,4% -14,8% -34,8% 217,1 zysk netto j.d. 43,6 69,7 -37,5% 174,0% -58,2% 147,9 marża EBITDA 16,3% 16,0% 0,29 -6,16 -2,12 17,40% marża EBIT 6,9% 7,9% -0,95 -5,12 -3,64 8,76% marża netto 3,5% 5,7% -2,20 1,62 -4,87 5,96%

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP.

