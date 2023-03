Rekordowe zainteresowanie kartami sportowymi. MultiSportów jest więcej niż przed pandemią

Liczba kart MultiSport oferowanych przez Benefit Systems przekroczyła poziom sprzed wybuchu pandemii i cały czas rośnie. Przekłada się to na wyniki finansowe spółki, które według szacunków za IV kwartał po raz pierwszy w historii na poziomie przychodów ze sprzedaży przekroczyły pół miliarda złotych.

/ Piotr Waniorek / Forum

Wyniki podane przez Benefit za IV kwartał 2022 r. są na każdym poziomie lepsze niż rok temu, wyższe niż w poprzednim kwartale oraz powyżej konsensusu. Przychody wzrosły o 71,1 proc. rdr do 562,9 mln zł, zysk EBITDA był wyższy 0 44,9 proc. rdr i sięgnął 136 mln zł. Benefit podał, że zysk brutto na sprzedaży wyniósł 177,9 mln zł i był wyższy o 63,8 proc. rok do roku.

Dynamika roczna jest okazała, ale wynika z niskiej bazy, która dotyczyła 2021 r. i jeszcze tlących się różnego rodzaju ograniczeń związanych z lockdownami, a przynajmniej ich skutków, które dotykały społeczeństwo w latach 2020-2021. Gdy wróciła tzw. normalność, rozkręcił się także ruch w biznesie prowadzonym przez Benefit Systems i to w skali, która już pobiła tę sprzed pandemii.

W takim kontekście należy więc odczytywać wstępne szacunkowe wyniki, które nie są tylko lepsze od nieporównywalnego roku 2021 r., ale są lepsze od wyników notowanych przed pandemią. Uwagę zwracają rekordowe przychody za jeden kwartał, które pierwszy raz w historii przekroczyły pół miliardy złotych.

Sama spółka chce jeszcze przyspieszyć rozwój organiczny, a zarząd widzi możliwość wypłaty wyższej dywidendy niż 60 proc. zysku netto. Ten za cały 2022 r. poznamy przy okazji raportu rocznego, który spółka opublikuje 22 marca 2023 r.

Kurs spółki w efekcie bardzo dobrych szacunków wyników zyskiwał przed południem we wtorek ponad 11,6 proc. do 956 zł za akcję i był najwyżej od maja 2021 r. Do historycznych maksimów z 2019 r. wciąż jednak tracił ok. 32 proc.

Wysokie przychody wynikają z rekordowej liczby aktywnych kart, która na koniec grudnia wyniosła 1,6 mln zł. Nie tylko w skali ogólnej jest to wynik lepszy od czasów przed koronawirusa, ale także najlepszy na największym rynku, na którym Benefit oferuje karty MultiSport, czyli w Polsce (71,6 proc. łącznej sprzedaży).

Na koniec 2022 roku z zajęć sportowo-rekreacyjnych dostępnych w ramach karty MultiSport korzystało 1,187 mln osób w Polsce. W czwartym kwartale przybyło 123 tys. użytkowników, a w całym 2022 roku do programu dołączyło łącznie 345 tys. osób. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 41 proc. w stosunku do 2021 roku - informuje spółka.

To nie koniec bo firma szacuje, że liczba aktywnych kart sportowych w marcu 2023 roku wynosi już łącznie 1,769 mln szt. (w tym 1,307 mln szt. w Polsce oraz 462,2 tys. szt. zagranicą). W komunikacie prasowym podano, że w całym 2023 r. oczekuje wzrostu liczby kart w grupie o około 300 tys. oraz dalszej poprawy rentowności prowadzonej działalności.

opracowanie własne na podstawie danych ze spółki

„Na poziomie rentowności Benefit również radzi sobie bardzo dobrze […]. Od początku grudnia akcje Benefitu znajdują się w trendzie wzrostowym, zyskując od tego czasu 40 proc. Kurs akcji (856 zł) znajduje się obecnie na rocznych maksimach, aczkolwiek wciąż znacznie poniżej historycznych maksimów ze stycznia 2019 r. (1270 zł). W naszej ocenie istnieją obecnie uzasadnione przesłanki do dalszego wzrostu notowań z uwagi na nie tylko bardzo dobre wyniki, ale także perspektywy dalszego rozwoju spółki” – napisał w komentarzu przed sesją Łukasz Bryl, analityk z DM BPS.

Benefit system kontynuuje rozwój oferty MultiSport, zarówno poszerzając grono partnerów (ponad 4,7 tys. obiektów w Polsce), jak i rozwijając własną sieć klubów fitness. W minionym roku uruchomionych zostało siedem nowych klubów: cztery w Warszawie (Zdrofit PZO, Lazurowa, HUB, Mennica) oraz po jednym w Starej Iwicznej (Zdrofit NPark), w Wodzisławiu Śląskim (Fabryka Formy) i w Łodzi (FitFabric Strażacka). Na początku stycznia br. otwarte zostały dwa kluby wielkopowierzchniowe My Fitness Place w Krakowie (dzielnice Ruczaj oraz Czyżyny).