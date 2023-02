Bank Handlowy chwali się wynikami. Pomogły wysokie stopy procentowe

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 479,5 mln zł - wynika z obliczeń PAP Biznes na podstawie wstępnych danych finansowych banku. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który zakładał zysk na poziomie 483 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 460 mln zł do 525 mln zł.

Zysk netto banku w IV kwartale 2022 roku wzrósł 206 proc. rdr i 69 proc. kdk.

W całym 2022 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 115,4 proc. w stosunku do zysku za 2021 rok.

Bank podał, że za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które urosły o 54,9 proc. do poziomu 3,65 mld zł. Motorem ich wzrostu był wyższy wynik odsetkowy, zrealizowany głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek dużego wzrostu stóp procentowanych.

W ujęciu segmentowym przychody segmentu bankowości instytucjonalnej wzrosły w 2022 roku o 50,8 proc., natomiast segment bankowości detalicznej zanotował wzrost przychodów o 66,6 proc.

"Rok 2022 to czas dużej dynamiki zmienności rynków finansowych, w którym wyraźnie widoczny był wpływ czynników makroekonomicznych oraz sytuacji geopolitycznej. Dla Citi Handlowy było to szczególnie zauważalne we wzroście przychodów w działalności skarbcowej, w wyniku z transakcji wymiany, ale również w obszarze działalności klientowskiej, która odnotowała wzrosty wolumenów kredytowych i transakcyjnych" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

"Czwarty kwartał podtrzymał tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Mocny wynik odsetkowy widoczny szczególnie w obszarze działalności skarbcowej, wysoka dyscyplina kosztowa mimo rosnącej inflacji i dobra jakość portfela kredytowego to silne trendy tego kwartału. Zarówno struktura bilansu, jak i konsekwentnie realizowany apetyt na ryzyko to kluczowe aspekty realizowania strategii i polityki dywidendowej banku" - dodała.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 897,2 mln zł i okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 818,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 785,9 - 851 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 254 proc. rdr i 23 proc. w porównaniu do III kwartału.

Wynik z prowizji wyniósł 140,9 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 138,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 136 mln zł do 141 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 17 proc. rdr i wzrósł 4 proc. kdk.

Odpisy w czwartym kwartale wyniosły 48,9 mln zł i były 17 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 41,7 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 29-51 mln zł). Odpisy wzrosły 1022 proc. rdr i spadły 35 proc. kdk.

Koszty banku w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 316,1 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (317,8 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Pod koniec 2022 roku suma bilansowa grupy wyniosła 69,8 mld zł i była wyższa o 12,8 proc. w porównaniu do końca 2021 roku.

Należności od klientów wyniosły na koniec 2022 roku 21,6 mld zł i nieznacznie wzrosły (o 292,9 mln zł, tj. 1,4 proc.) w stosunku do końca 2021 roku dzięki wyższym wolumenom kredytowym w segmencie bankowości instytucjonalnej.

W 2022 roku Bank Handlowy udzielił łącznie 5,7 mld zł finansowania klientom bankowości instytucjonalnej, z tego 2,8 mld zł dla klientów bankowości przedsiębiorstw, 1,6 mld zł dla klientów korporacyjnych i 1,4 mld zł dla klientów globalnych – w efekcie tego wolumeny kredytowe w tym segmencie urosły o 8 proc. rdr.

Bank podał, że w bankowości przedsiębiorstw, strategicznym segmencie banku, dynamika wzrostu aktywów w 2022 roku wyniosła rekordowe 18 proc. Wolumen wymiany walut wśród klientów instytucjonalnych wzrósł w 2022 roku o 30 proc.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł w 2022 roku o 12,4 proc. i wyniósł 6,1 mld zł. Bank podał, że spadek dotyczył zarówno należności niezabezpieczonych (spadek o 14,1 proc. rdr), głównie z powodu niższego salda kredytów gotówkowych, jak i spadku wolumenów kredytów hipotecznych (spadek o 218,8 mln zł, tj. 9,2 proc. rdr), który wynikał m.in. z częściowych nadpłat kredytów hipotecznych.

W sektorze bankowości detalicznej, bank zakończył 2022 rok rekordową liczbą zamożnych klientów segmentu Citigold Private Client. Bank podał, że był to także historycznie najlepszy rok dla transakcji wymiany walut - liczba użytkowników platformy CitiKantor wzrosła o 79 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 17,6 proc., wskaźnik ROE jest na poziomie 24 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 37 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Handlowego w czwartym kwartale 2022 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie wstępnych wyników za 2022 rok i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2022 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 897,2 818,9 10% Wynik z prowizji 140,9 138,3 2% Koszty ogółem 316,1 317,8 -1% Saldo rezerw -48,9 -41,7 17% Zysk netto 479,5 483,0 -1% w mln zł 4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022 rdr Wynik odsetkowy 897 254 254% 732 Wynik z prowizji 141 169 -17% 136 Koszty ogółem 316 284 11% 307 Saldo rezerw -49 -4 1022% -35 Zysk netto 480 156 206% 284

