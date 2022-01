Wyniki Apple lepsze od oczekiwań. Przychody najwyższe w historii

fot. Marcia Nakagawa / / Shutterstock

Wyniki koncernu Apple w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2022/23 okazały się wyższe od oczekiwań analityków prawie na każdym poziomie. W efekcie akcje spółki w handlu pozasesyjnym rosną o prawie 4 proc.

Zysk Apple na akcję w pierwszym kwartale roku fiskalnego wyniósł 2,10 USD, podczas gdy rynek szacował go na 1,89 USD. To wzrost rok do roku o 25 proc.

Przychody koncernu w ostatnim kwartale sięgnęły 123,9 mld USD, wobec konsensusu w wysokości 111,66 mld USD. To wzrost rok do roku o 11 proc. pomimo obaw o zakłócenia łańcuchów dostaw. Jednocześnie są to najwyższe kwartalne przychody Apple w historii spółki.

Apple przebił oczekiwania analityków w każdej kategorii produktowej poza

Przychody ze sprzedaży iPhone'ów wzrosły o 9 proc. do 71,63 mld USD wobec 68,34 mld USD konsensusu.

Przychody z usług zwiększyły się w skali roku o 24 proc., do 19,52 mld USD, wobec oczekiwań na poziomie 18,61 mld USD.

Przychody z kategorii Inne Produkty wzrosły 13 proc., do 14,7 mld USD, a rynek szacował je na 14,59 mld USD.

Przychody ze sprzedaży Mac wzrosły rdr o 25 proc. do 10,85 mld USD (konsensus 9,52 mld USD), a ze sprzedaży iPada spadły rok do roku o 14 proc. i wyniosły 7,25 mld USD (konsensus zakładał 8,18 mld USD).

Marża brutto Apple w pierwszym kwartale roku fiskalnego wyniosła 43,8 proc. wobec konsensusu na poziomie 41,7 proc.

Od początku pandemii koronawirusa Apple nie publikuje swoich prognoz na kolejny kwartał ze względu na dużą niepewność. Tym razem też tego nie zrobił. (PAP Biznes)

pr/