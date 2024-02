Wynik sektora bankowego za 2023 rok wzrósł o prawie 146 proc. rdr

Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. – warunki, opłaty, opinie Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. – warunki, opłaty, opinie Posiadanie Konta Przekorzystnego wiąże się z szeregiem korzyści. Nie dość, że rachunek może być całkowicie bezpłatny, to jeszcze za jego założenie i aktywne prowadzenie Bank wypłaca aż 200 złotych. Gdyby tego było mało, to posiadacze Konta Przekorzystnego mogą dodatkowo założyć Konto Oszczędnościowe oprocentowane na aż 7% w skali roku. To co – skusisz się?