„Wynajmujemy mieszkania, bo nie stać nas na kredyt”. Te wykresy pokazują prawdę o rynku najmu w Polsce

Blisko 80 proc. polskich najemców zostaje nimi z konieczności, bo nie stać ich na kredyt. Choć odsetek ten stale rośnie, to wciąż jednak mieszkanie wynajmuje jedynie co siódmy Polak – wynika z raportu przygotowanego przez ThinkCo wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju, a przedstawionego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

/ Shutterstock

1. Najem wyraźnie przegrywa z własnością

Według danych Eurostatu w 2022 r. co siódmy Polak (ok. 13 proc.) korzystał z najmu. To zdecydowanie niższy odsetek od unijnej średniej, gdzie najemcą był co trzeci (31 proc.) mieszkaniec.

Polski Fundusz Rozwoju

– Odsetek ten może być jednak niedoszacowany o co najmniej kilka punktów procentowych. Wynika to przede wszystkim z rozproszonego i mało profesjonalnego charakteru najmu komercyjnego – czytamy w raporcie „Najem 2030” opracowanym przez ThinkCo we współpracy m.in. z Polskim Funduszem Rozwoju.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Dla porównania, co drugi Polak mieszka w mieszkaniu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, a co czwarty (24 proc.) w lokalu, którego właścicielem jest inny członek rodziny.

2. Udział funduszy PRS liczony promilami

Znikomy procent polskiego rynku najmu stanowi najem instytucjonalny. Na koniec 2022 r. fundusze PRS wynajmowały ledwie 11,6 tys. mieszkań, czyli mniej niż 1 proc. wszystkich przeznaczonych na wynajem.

Najwięcej mieszkań w formule PRS oddano do użytku w 2022 r. Było ich nieco ponad 4 tys. Prognozy na 2023 r. zakładają oddanie 8 tys. mieszkań.

Najem w Polsce skupia się jednak przede wszystkim w pięciu największych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, gdzie według danych serwisu Otodom, znajduje się blisko co drugie mieszkanie wynajmowane mieszkanie (40 proc.). We wszystkich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zlokalizowane jest 70 proc. mieszkań przeznaczonych na wynajem.

Ta tendencja jest szczególnie widoczna w przypadku funduszy PRS, które swoje środki lokują przede wszystkim w mieszkania zlokalizowanych w największych polskich miastach.

Polski Fundusz Rozwoju

– To efekt wysokiej liczby rozpoczynanych budów przed dwoma, trzema laty – zauważa Wojciech Caruk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Choć jeszcze niedawno zakładano, że do 2030 r. liczba mieszkań wynajmowanych przez fundusze PRS w Polsce osiągnie 100 tys., zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju obecnie trudno przypuszczać, by te prognozy zostały zrealizowane.

– Trudno o dokładne liczby, ale zakładam, że do 2030 r. będzie w Polsce istniało ok. 60 tys. mieszkań wynajmowanych przez fundusze PRS – ocenia Caruk.

Jak z kolei zauważa Mateusz Bonca, prezes JLL Poland, aż 97 proc. funduszy PRS kupujących i następnie wynajmujących mieszkania w Polsce to kapitał zagraniczny.

– Najczęściej z Europy Zachodniej - Niemiec, Francji, północnej - Norwegii oraz Izraela – wymienia Mateusz Bonca.

3. Jeśli wynajmujemy mieszkania, to z konieczności

Jak wynika z raportu ThinkCo i Polskiego Funduszu Rozwoju, najem w Polsce jest w zdecydowanej większości przypadków koniecznością. Aż 79 proc. przepytanych najemców stwierdziło, że wynajmuje mieszkanie, ponieważ nie może pozwolić sobie na zakup nieruchomości.

Polski Fundusz Rozwoju

Blisko co piąty (18 proc.) wynajmuje, ponieważ nie chce zaciągać kredytu hipotecznego na długi termin.

Zdaniem Mateusza Boncy, wejście w życie programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”, zmieni te proporcje i pozwoli wejść na rynek sprzedaży mieszkań części najemców, choć nie będzie to zmiana spektakularna.

Mieszkania przeznaczone na wynajem skoncentrowane są w budynkach wielorodzinnych. Udział tego typu ofert to prawie 80 proc.

Polacy wynajmują zwykle ciasne mieszkania. Jak wynika z raportu ThinkCo, na statystycznego najemcę przypada niespełna jeden pokój. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 1,5 miejsca.

4. Ponad 800 tys. wynajmujących mieszkania w Polsce

Z roku na rok rośnie liczba osób wynajmujących mieszkania w Polsce. W 2022 r. liczba podatników wykazujących przychody z tytułu najmu przekroczyła 800 tys. Jeszcze w 2009 r. było to mniej niż 200 tys. osób.

Polski Fundusz Rozwoju

Zdecydowania większość (ponad 700 tys.) osób wykazuje ryczałt niezależny. Nieco ponad 100 tys. wynajmujących wykazuje przychody z najmu opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej.

Co ciekawe, jeszcze przed 2009 r. wynajmujący uiszczający podatek według skali podatkowej stanowili większość.

5. Najem okazjonalny rośnie w oczach

Liczba podatników zgłaszających zawarcie umowy najmu okazjonalnego przekroczyła z kolei 40 tys. Taki wynik zanotowano w 2021 r. Jeszcze w 2017 r. było ich ok. 15 tys.

Polski Fundusz Rozwoju

6. Najem drenuje portfele

Zgodnie z danymi Eurostatu, aż co piąty najemca w Polsce jest przeciążony kosztami mieszkaniowymi, co oznacza, że wydaje ponad 40 proc. miesięcznego dochodu na czynsz.

Najwyższy stosunek przeciętnego czynszu za mieszkanie o powierzchni od 40 do 60 mkw. do przeciętnego wynagrodzenia netto zanotowano w Warszawie, gdzie wyniósł on 84,8 proc., co oznacza, że przeciętna para wynajmująca tego typu lokal musiała przeznaczyć na czynsz blisko jedną wypłatę.

Polski Fundusz Rozwoju

We Wrocławiu współczynnik ten wyniósł 63,8 proc. Poziom 50 proc. wśród miast wojewódzkich przekroczony został także w Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Białymstoku. Poniżej tego progu znalazł się Poznań (47,8 proc.).

7. Roczne umowy najpopularniejsze, choć najemcy mieszkają dłużej

Polacy najczęściej wynajmują mieszkania na rok. Zobowiązania dłuższe są spotykane bardzo rzadko, częstszą praktyką jest podpisywanie umów krótszych, np. nieobejmujących miesięcy letnich – to zjawisko popularne głównie w miastach atrakcyjnych turystycznie.

Polski Fundusz Rozwoju

Krótkie umowy nie przekładają się na faktyczny czas zajmowania jednego mieszkania. Jak wynika z raportu ThinkCo, ponad 70 proc. polskich najemców mieszka w tym samym miejscu dłużej niż rok.

Najemcy najchętniej wynajmowaliby jednak mieszkania na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 43 proc. osób przepytanych przez ThinkCo. Co piąty najemca (21 proc.) chciałby wynajmować mieszkanie na czas określony powyżej roku.

Z Forum Ekonomicznego w Karpaczu Marcin Kaźmierczak