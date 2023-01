Wynajmującym mieszkania mniej opłaca się biznes

Wyższy podatek od zakupu mieszkań. Wyciekły szczegóły projektu. Jest zaskoczenie

Premier w ostatnim czasie wrócił do zapowiedzi ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych. Dziennikarze RMF dotarli do szczegółów projektu. Okazuje się, że idzie on w zupełnie inną stronę, niż mówił premier.