Wynajem mieszkania (jeszcze) pozwala spłacać kredyt na jego zakup

Osoby zainteresowane kupnem mieszkania na kredyt z myślą o inwestycji pod wynajem są obecnie w dobrej sytuacji. Przychody z najmu po stawkach rynkowych powinny pokryć ratę kredytu. Taka sytuacja to dobry scenariusz także dla niektórych posiadaczy nieruchomości kupionych na górce cenowej 10 lat temu. Obecne ceny są ciągle niższe niż w tamtym okresie. To może oznaczać, że nie uda się korzystnie sprzedać mieszkania. Ratunkiem pozostaje wynajem.

„Relacja kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do czynszu najmu nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu” - czytamy w ostatnim raporcie NBP z rynku mieszkaniowego (za II kw. 2017). Jak tłumaczą eksperci portalu TargiMieszkaniowe.net, dla właścicieli mieszkań kupionych na kredyt zbawienne są rekordowo niskie stopy procentowe. Przypomnijmy, że obecny – najniższy w historii ich poziom – czyli 1,5 proc. stopy podstawowej obowiązuje już blisko 3 lata, od marca 2015 roku. Seria cięć stóp zaczęła się znacznie wcześniej, bowiem w listopadzie 2012 roku, kiedy to stopa referencyjna została zmniejszona o 0,25 pkt. proc. z 4,75 proc. do 4,50. Od tej pory stopy systematycznie były cięte, aż do obecnego poziomu.

Niskie stopy procentowe to oczywiście niższy WIBOR i niższe raty kredytów. Sytuacji, o której piszemy, wynika też także z korzystnego, odpowiednio wysokiego poziomu czynszów na rynku najmu mieszkań. Dzięki wysokiemu popytowi, generowanemu obecnie także przez imigrantów z Ukrainy, na rynku najmu panuje koniunktura. Szacuje się, że stopy zwrotu w największych miastach wynoszą aktualnie około 5 – 6 proc. To znacznie więcej niż można obecnie zarobić na – zupełnie nieopłacalnych – lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych. Nieruchomości jako forma inwestycji postrzegane są bardzo korzystnie, także w stosunku do rynku akcji.

Wynajem pozwala zarobić. Ale nic nie trwa wiecznie...

Na jakie przychody z najmu może aktualnie liczyć typowy inwestor? Posłużmy się przykładem rynku warszawskiego. Z raportu Amron-Sarfin dla Związku Banków Polskich za III kw. 2017 wynika, że przeciętne stołeczne czynsze najmu mieszkań dwupokojowych wynoszą aktualnie 1650 zł miesięcznie. Zakładając, że nasze przykładowe dwupokojowe mieszkanie ma 45 mkw., daje to stawkę najmu na poziomie 36 zł za metr kwadratowy.

Jeśli nasz inwestor kupił mieszkanie na rynku wtórnym, to za 45 mkw. wyda około 330 tys. zł (wg danych NBP za III kw. średnia cen transakcyjnych wynosi 7400 zł/mkw.) Rata typowego kredytu na 30 lat, z wkładem własnym na poziomie 20 proc., i oprocentowaniem w wysokości 3,80-4 proc. (średnie oprocentowanie w III kw. 2017 wg Amron Sarfin wynosiło 3,87 proc.) powinna wynieść w takim przypadku przeciętnie około 1150-1250 zł miesięcznie. Tak więc nasz hipotetyczny kredytobiorca przychodami z najmu nie tylko spłaci miesięczne zobowiązanie kredytowe, ale będzie w stanie także wypracować zysk na poziomie kilkuset złotych miesięcznie, a więc kilku tysięcy złotych rocznie.

Jak już wspomnieliśmy, niskie stopy procentowe oraz rynek najmu są obecnie również pewną drogą ratunku dla osób, które kupiły mieszkania w czasie, gdy były one bardzo drogie. Chodzi o okres górki cenowej przypadającej na lata 2006-2008. Bańka, która urosła na tym rynku w tamtym okresie skutkowała bardzo dynamicznym wzrostem cen mieszkań. Później bańka cenowa pękła, doszło do mocnej przeceny i co ważne, jak zauważają eksperci portalu TargiMieszkaniowe.net, mimo odbicia ceny mieszkań nie wróciły jeszcze do poziomów z lat 2006-2008. Przykład z rynku warszawskiego: z danych NBP wynika, że najwyższe ceny transakcyjne mieszkań nowych przypadały tam na II kw. 2008 roku, kiedy to średnie stawki wynosiły 8600 zł/mkw. Obecnie wynoszą one 7800 zł, co oznacza, że ciągle są niższe o około 10 proc. W Krakowie najwięcej za nowe mieszkania płaciło się w III kw. 2007, gdy średnie ceny wynosiły 8000 zł/mkw. Obecnie jest to ciągle o 15 proc. mniej. Aktualna krakowska średnia cenowa wg NBP wynosi 6800 zł/mkw.

Oczywiście w najgorszej sytuacji są kredytobiorcy posiadający franki szwajcarskie, którym dodatkowo wzrósł kapitał do spłaty. Jednak warto zaznaczyć, że problem ten może dotyczyć nie tylko tzw. frankowiczów, ale również kredytobiorców „złotówkowych”. Przypomnijmy, że w omawianym okresie banki bardzo hojną ręką udzielały kredytów, na warunkach, które dziś są fantastyką. Możliwe było więc np. uzyskanie kredytu na 50 lat na 110 proc. wartości nieruchomości. Takie osoby aktualnie nadal spłacają głównie odsetki, a kwota kredytu nie zmniejszyła się na tyle, by sprzedaż po aktualnych cenach rynkowych pozwalała na spłatę zobowiązania. W efekcie ludzie ci są „uwiązani” do kredytu i swojej nieruchomości. Jeśli chcą jakoś uwolnić się od zobowiązania i realizować kolejne plany mieszkaniowe, ratunkiem dla nich jest rynek najmu. Aktualna relacja rat kredytów do przychodów z najmu pozostaje korzystna, ale nic nie trwa wiecznie...

Widmo podwyżki stóp

Korzystna sytuacja będzie się pogarszać wraz z podwyżkami stóp procentowych. Kiedy może do nich dojść? Prognozy w tej sprawie są różne. Od członków Rady Polityki Pieniężnej słychać, że najwcześniej stopy zostaną zwiększone pod koniec przyszłego roku. Wyższe stopy to wyższe raty kredytów. Oczywiście RPP nie podwyższy stóp od razu o kilka pkt. proc., w grę wchodzi zapewne 0,25-0,50 pkt. proc., co nie będzie bardzo odczuwalne dla kredytobiorcy. Rata przeciętnego kredytu wzrośnie o kilkadziesiąt złotych. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że jeśli mielibyśmy do czynienia z serią podwyżek, a stopy miałyby wrócić do poziomów sprzed serii cięć, mogłoby być to już bardzo bolesne dla domowych budżetów i uderzyłoby w rentowność najmu.

Dla przykładu: w maju 2012 podstawowa stopa referencyjna wynosiła 4,75 proc., a WIBOR 3M ponad 5 proc. Zakładając, że marża naszego hipotetycznego kredytu na 45-metrowe mieszkanie w Warszawie warte 330 tys. zł wynosi 2 proc., to przy 20-proc. wkładzie własnym i 30 latach kredytowania dałoby to przeciętną ratę na poziomie około 1700-1750 zł.

Należy więc pamiętać, że niskie stopy procentowe nie są dane raz na zawsze. By zamortyzować ich wzrosty warto pomyśleć np. o nadpłacaniu kredytu w okresie, gdy stopy procentowe są niskie.