Nie musisz kupować, możesz wynająć. BNP Paribas umożliwia leasing iPhone’ów

Bank BNP Paribas rozszerzył swoje usługi o leasing iPhone’ów dla klientów detalicznych. Wynajem telefonów obejmuje nowe urządzenie z pełnym pakietem ubezpieczeń.

Leasing nie jest niczym nowym, w szczególności dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki niej osoby z własną firmą mogą wejść w posiadanie nowego samochodu lub sprzętu elektronicznego, jak laptop czy telefon, na zasadzie wypożyczenia przedmiotu od banku i płacenia miesięcznych rat za korzystanie. Bank BNP Paribas nową usługę leasingu skierował również do klientów detalicznych. W przyszłości ma ona objąć też innych producentów urządzeń, lecz w pierwszej kolejności dotyczy ona produktów Apple.

BNP Paribas umożliwia wynajem iPhone’ów

Oferta banku skupia się na wynajęciu telefonu na okres 24 lub 30 miesięcy. Od pierwszego dnia trwania umowy urządzenie jest objęte pakietem ubezpieczeń, w skład których wchodzą m.in. ubezpieczenie od kradzieży, od awarii telefonu lub jego uszkodzenia, jak np. zalanie czy stłuczony ekran. Poza ubezpieczeniem posiadacz telefonu otrzymuje wsparcie techniczne przez infolinię oraz pomoc przy migracji danych po wygaśnięciu umowy.

Bank umożliwia również wymianę sprzętu na nowy w trakcie trwania umowy oraz jego wykupienie po wygaśnięciu wynajmu. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup telefonu, który użytkował, to urządzenie dostanie „drugie życie”. Zostanie odnowione i przekazane na sprzedaż.

Wśród ofert bankowych leasing dla klientów detalicznych wydaje się być czymś nowym. Jednak podobne usługi są oferowane na rynku przez inne podmioty, takie jak np. Plenti i iMad.

Ile kosztuje nowy iPhone?

Koszt najtańszego flagowego modelu iPhone’a 13 Pro wynosił w dniu premiery 5199 zł. Jak wynika z obliczeń serwisu Picodi, bazujących na średnich zarobkach brutto w Polsce, aby kupić nowego iPhone’a, należałoby pracować w naszym kraju 25,9 dnia. Wynik ten, w stosunku do danych za ubiegłe lata, jest co raz niższy. W 2018 r. wynosił on 32,5 dnia, w 2019 r. 31,8 dnia, natomiast w 2020 r. wyniósł 28,3 dnia.