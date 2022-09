Wynagrodzenie minimalne w 2023 r. Jutro decyzja rządu

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

W 2023 r. najniższa pensja za cały etat wzrośnie do 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca. We wtorek zapadnie oficjalna decyzja rządu - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Według ustaleń "DGP" to realizacja "hat tricka Kaczyńskiego" z 2019 roku. "Podwyżka do 3450 zł i 3500 zł stanowi krok w kierunku obiecanej wtedy podwyżki do 4 tys. zł minimalnego wynagrodzenia w 2024 r." - powiedział gazecie informator.

Dziennik przypomina, że wtedy padła też obietnica wypłaty dwóch trzynastek emerytom oraz podwyższenia do europejskiego poziomu unijnych dopłat do hektara.

Płaca minimalna: dlaczego jest taka ważna i na co wpływa? Wiele świadczeń otrzymywanych przez pracowników jest obliczanych na podstawie stawki minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu pracy podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku wpłynie na następujące świadczenia.

Z informacji "DGP" wynika, że nowe propozycje w zakresie minimalnego wynagrodzenia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przedstawi na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

"Jest to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, gdyż zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu rząd ma czas tylko do 15 września na ogłoszenie stawek na przyszły rok. Ze względu na wysoką inflację przepisy wymagają, aby podwyżka odbyła się dwuetapowo" - wyjaśnia gazeta. (PAP)

agzi/ par/