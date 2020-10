Wynagrodzenia w Kancelarii Premiera po nowemu

fot. Aleksiej Witwicki / FORUM

Dostosowanie wysokości wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia i wzrostu w sferze budżetowej, likwidacja niektórych stanowisk oraz włączenie stanowisk z resortu cyfryzacji - zakłada projekt rozporządzenia premiera o zasadach wynagrodzeń pracowników KPRM opublikowany w środę.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zatrudniony w KPRM ekspert będzie musiał mieć wyższe wykształcenie i trzy lata stażu pracy, a jego wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło od 4 do 8 tys. zł brutto. Z kolei asystenci, w tym asystenci premiera, wicepremierów, ministrów-członków RM będą zarabiać od 3 do 7 tys. zł brutto i również będą musieli posiadać wyższe wykształcenie.

Administrator będzie zarabiał od 2,8 tys. zł do 6 tys. i będzie musiał posiadać minimum średnie wykształcenie. Z kolei sekretarz lub sekretarka z minimum średnim wykształceniem będą zarabiać od 2,8 tys. zł do 5,5 tys. zł brutto. Ostatnim ze stanowisk jest "operator", co do którego nie określono wymogu posiadanego wykształcenia, będzie zarabiał od 2,8 tys. zł do 4 tys. zł brutto.

Podwyżki płac miałyby obowiązywać z datą wsteczną - od 6 października tego roku.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w katalogu stanowisk w KPRM znalazły się także stanowiska z Ministerstwa Cyfryzacji włączonego do Kancelarii. Do katalogu stanowisk wprowadzone zostały stanowiska eksperta z wymaganiami wyższego wykształcenia i trzema latami pracy oraz administratora z wymaganiami średniego wykształcenia oraz operatora.

Z katalogu wyłączono natomiast stanowiska kierowcy samochodu osobowego oraz konserwatora, ponieważ - jak podkreślono w uzasadnieniu - nie planuje się ich utrzymania w KPRM.

Część stanowisk zostało także usuniętych z katalogu, ponieważ nie są - jak dodano w uzasadnieniu - stanowiskami urzędniczymi w służbie cywilnej. Chodzi m.in. o stanowiska: dyrektora (i wicedyrektora) departamentu, biura, sekretariatu, głównego księgowego, radcy premiera, wicepremiera i szefa KPRM, radcy prawnego, naczelnika wydziału, głównego specjalisty, starszego specjalisty, starszego legislatora, starszego księgowego, kierowników kancelarii ogólnej, kancelarii tajnej i archiwum,

Ponadto - jak zaznaczono - projekt zakłada dostosowanie przedziałów wysokości wynagrodzenia zasadniczego do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu w 2020 r. o 6 proc. wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Zgodnie z projektem decyzję o ewentualnej podwyżce wynagrodzenia będzie podejmował Dyrektor Generalny KPRM. (PAP)

autor: Mateusz Roszak

