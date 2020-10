Wyłudzili co najmniej 120 mln zł z VAT-u. ABW zatrzymała kolejnych podejrzanych

FORUM

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejne dwie osoby, które usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej wyłudzającej VAT przy obrocie biopaliwami. Szacowane straty Skarbu Państwa w wyniku działań tej grupy wynoszą co najmniej 120 mln zł.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w środę PAP, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze wrocławskiego wydziału zamiejscowego delegatury ABW w Poznaniu. Do zatrzymań Marcina Z. i Michała P. oraz przeszukania ich mieszkań doszło 13 października w Bydgoszczy - dodał.

Mieli oni działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa skarbowe i oszustwa na podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy z tej przestępczej działalności - podał. Dotychczas w tej sprawie zarzuty przedstawiono 52 osobom.

"Śledczy ujawnili, że w grupie pozorowano wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez polskich przedsiębiorców. "Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów" - wyjaśnił Żaryn. Grupa miała podejmować działania, by wykazać legalność nabycia oleju rzepakowego przez ostatecznych odbiorców - trzy zarejestrowane w Polsce spółki.

Zatrzymani przez ABW byli wspólnikami kolejnej spółki zaangażowanej w przestępstwo - i mieli brać udział we wprowadzaniu oleju roślinnego do Polski bez płacenia przy tym podatku VAT. Ich firma miała być ogniwem w łańcuchu dostawców oleju do innych podmiotów pośredniczących w dostawach, a w części także bezpośrednio do końcowego odbiorcy - powiedział PAP Żaryn.

Rzecznik poinformował, że Prokuratura Regionalna we Wrocławiu postawiła obu mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na podatku VAT. "Wobec jednego z zatrzymanych prokurator zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zatrzymał paszport i zakazał kontaktowania się z określonymi osobami, a drugiego sąd na wniosek prokuratury aresztował na trzy miesiące.

W wyniku działań funkcjonariuszy ABW prokurator zabezpieczył też mienie podejrzanych o łącznej wysokości 527 tys. zł.

Żaryn zaznaczył, że sprawa nadal się rozwija.

autor: Aleksander Główczewski