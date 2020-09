Wyłudził 250 tys. zł, oferując w internecie sprzedaż nieistniejących butów

fot. 13_Phunkod / Shutterstock

Co najmniej 700 osób padło ofiarą oszusta z Rudy Śląskiej, który na internetowym portalu oferował do sprzedaży buty znanych marek, których w rzeczywistości nie miał. Mężczyzna wyłudził w ten sposób ok. 250 tys. zł – podała policja, która zatrzymała oszusta.

Jak poinformował w piątek zespół prasowy śląskiej policji, na trop 28-latka oszusta funkcjonariusze wpadli dzięki współpracy z Działem Bezpieczeństwa znanego portalu aukcyjnego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z wydziału do walki z cyberprzestępczością KWP w Katowicach.

"28-latek z Rudy Śląskiej na portalu aukcyjnym założył 10 kont na fikcyjne dane osobowe. W latach 2017-2019 na prowadzonych przez siebie kontach oferował do sprzedaży markowe obuwie, którego nie posiadał. W ten sposób oszukał ok. 700 osób na ok. 250 tys. zł. Liczba pokrzywdzonych może być większa – trwa ich ustalanie" – podała komenda wojewódzka w Katowicach.

W dokonywaniu oszustw mężczyzna wykorzystywał rachunki bankowe na dane innych osób, a także na fikcyjne dane. Policjanci przeszukali jego obecne oraz poprzednie miejsca zamieszkania w Tychach i Katowicach. Zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty SIM, dokumentację bankową, nośniki danych oraz modemy bezprzewodowe, które zostaną poddane specjalistycznej analizie.

28-latek usłyszał ponad 200 zarzutów oszustw za pośrednictwem portalu aukcyjnego, a także zarzut uczynienia sobie z przestępczego procederu stałego źródła dochodu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód zastosował wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zarzuty dla oszusta.

autor: Krzysztof Konopka