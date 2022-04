Wyłudzali od Ukrainek pieniądze za wynajem mieszkania, którego nie mieli

MRiPS: obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy

Dzisiaj obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń – przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komunikacie przesłanym PAP w środę.