Wyłudzali VAT przy fikcyjnym obrocie stalą. Okradli Skarb Państwa na ponad 269 mln zł

Trumny krążyły między Polską a Czechami dla zwrotu VAT-u

Nienależny zwrot ok. 630 tys. zł podatku VAT usiłowała wyłudzić przestępcza szajka ze Śląska, pozorująca handel trumnami. Gotowe wyroby – wciąż te same – wielokrotnie wyjeżdżały z Polski do Czech, by powrócić jako akcesoria do wyrobu trumien. Za ten proceder odpowie przed sądem dziewięć osób.