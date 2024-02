Wykształcenie zejdzie na dalszy plan i pożegnanie z home office. Trendy na rynku pracy w 2024 roku

Odejście od modelu pracy zdalnej na rzecz hybrydowej, wzrost znaczenia unikatowych umiejętności pracowniczych, a także mniejsza liczba nowych rekrutacji, większy popyt na pracowników tymczasowych oraz wszechobecna sztuczna inteligencja – to główne zmiany na rynku pracy w tym roku.

fot. Jozef Micic / / Shutterstock

Sytuacja gospodarcza w kraju i za granicą, innowacyjne technologie dynamicznie przenikające zarówno do życia firmowego, jak i pracowniczego oraz skutki pandemii – to czynniki, które w 2024 roku będą miały wpływ na rynek pracy w tym roku. Jakie zatem zmiany czekają pracowników i pracodawców?

Mniej rekrutacji i dobrowolnych rezygnacji z pracy

Pogarszające się perspektywy gospodarcze spowodowały mniejszą liczbę nowych rekrutacji. W efekcie w ostatnim miesiącu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z rekordowo małą liczbą ogłoszeń o pracę. Jak wynika z danych Grant Thornton, na pięćdziesięciu największych portalach pracy w Polsce zostało opublikowanych zaledwie 180,6 tys. ogłoszeń, czyli aż o 27. proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Był to zatem pierwszy miesiąc od prawie trzech lat, gdy liczba ogłoszeń o pracę na serwisach rekrutacyjnych spadła do poziomu poniżej 200 tys.

Mimo nie najlepszych prognoz z początku 2023 r. nie wystąpił poważny kryzys gospodarczy ani w Polsce, ani za granicą. Według Finka Heynemanna, eksperta z firmy Apifonica.com, właśnie dlatego w 2024 roku wielu pracodawców będzie bardzo ostrożnie podchodziło do zmian w zatrudnieniu.

– To oznacza, że większość firm niechętnie będzie zwalniać swoich obecnych pracowników – uważa Fink Heynemann. – Wynika to m.in. z faktu, że na rynku mamy do czynienia dużymi trudnościami w pozyskaniu wykwalifikowanych kandydatów, a także z rekordowo niskim bezrobociem. Niemniej pracodawcy z racji na trudną sytuacją gospodarczą i nieprzewidywalną przyszłość będą mniej rekrutowali w bieżącym roku.

Malejąca liczba nowych ogłoszeń o pracę oraz niepewna sytuacja gospodarcza sprawią, że niewielu pracowników zdecyduje się też na rezygnację z dotychczasowego zatrudnienia.

Wszechobecna sztuczna inteligencja i automatyzacja

Innowacyjne technologie, na czele ze sztuczną inteligencją, stały się już nieodłączną częścią życia. Pozwalają też przejąć powtarzalne i przyziemne zadania pracowników oraz pozwolić im skupić się na bardziej produktywnej pracy. Dają też szanse na stworzenie nowych stanowisk. Sztuczna inteligencja może pomóc w rekrutacji nowych pracowników, dzięki tworzeniu opisów stanowisk, a nawet przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych.

Koncentracja na umiejętnościach zamiast na wykształceniu

Jak wynika z danych ManpowerGroup, choć odsetek firm, które deklarują trudności z rekrutacją potrzebnych pracowników, jest najmniejszy od pięciu lat, to nadal jest to aż dwie trzecie przedsiębiorstw. Dlatego pracodawcy coraz częściej zatrudniają osoby posiadające odpowiednie umiejętności i potencjał, a nie tylko potrzebne wykształcenie.

Taka zmiana podejścia sprzyja także upowszechnieniu idei DEI - różnorodność, równość i integracja. To stosunkowo nowy trend, który jednak w wielu firmach może stać się kluczem do budowania zgranych, współpracujących ze sobą zespołów. Jak wynika z danych GUS, w Polsce pracuje już blisko milion obcokrajowców z ponad 150 krajów. Zatem idea ta może okazać się kluczem do biznesowego sukcesu.

Zamiast pracy zdalnej – hybrydowa

Sytuacja na rynku pracy pokazuje, że wiele firm odchodzi od pracy zdalnej, coraz częściej preferując pracę hybrydową, czyli wykonywanie swoich obowiązków przez np. 2-3 dni w biurze, a w pozostałe dni poza nim.

Pandemia otworzyła drzwi do wykonywania swojej pracy z domu lub z dowolnego miejsca na świecie. Aby przyciągnąć do firm talenty z najwyższej półki, pracodawcy będą musieli znaleźć sposób na włączenie pracy hybrydowej do pakietów zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu angażującej i integrującej kultury organizacyjnej firm.

Oczekiwanie elastyczności od pracodawcy

Coraz większa grupa pracowników będzie oczekiwała większej autonomii w zakresie sposobu pracy, jak i wykonywania swoich obowiązków. Będą się z tym wiązały prośby o elastyczną organizację pracy, zgodę na prowadzenie pobocznych projektów i pracę w niepełnym wymiarze godzin. W efekcie będzie coraz mniej pracowników stałych i zatrudnionych w pełnym wymiarze godzinowym.

Mniej etatów, więcej pracy tymczasowej

Warunki ekonomiczne mogą sprawić, że pracodawcy będą odchodzić od stałego zatrudnienia na rzecz pracy tymczasowej. W 2023 roku w Polsce ponad 330 tys. osób pracowało jako wolni strzelcy, podejmując się prac doraźnych i krótkotrwałych. To oznacza wzrost o 8,3 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Prognozuje się, że trend ten będzie trwały, a tempo wzrostu tego rynku oraz liczby freelancerów zwiększy się w ciągu najbliższych lat – wynika z danych platformy Useme.