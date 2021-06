Coraz mniej osób kończy studia. Polska w połowie europejskiej stawki

fot. silvabom / / Shutterstock

42,5 proc. Polaków w wieku od 25 do 34 lat posiada skończone studia wyższe. Wynik plasuje Polskę w połowie stawki wśród państw Unii Europejskiej – podaje Eurostat. Jednak jest niższy niż przed rokiem.



W Polsce odsetek ludności w wieku pomiędzy 25 a 34 lata, która skończyła studia wyższe, wyniósł 42,4 proc. w ubiegłym roku. Daje to miejsce powyżej średniej UE. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. 41 proc. ludności państw należących do Unii Europejskiej w wieku 25-34 lat miało wykształcenie wyższe. Jednak w 2019 r. więcej osób mających od 25 do 34 lat posiadało ukończone studia wyższe niż w 2020 r. – 43,5 proc. Natomiast ogólna liczba studentów na polskich uczelniach na przestrzeni ostatnich lat spada, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

fot. / / ec.europa.eu

Celem państw członkowskich UE jest zwiększenie odsetka ludności w wieku 25-34 lata, która ukończyła szkołę wyższą, do 45 proc. do 2030 r. Aktualnie jedenaście państw wspólnoty osiągnęło zakładanych wynik, należy do nich Luksemburg (61 proc.), Irlandia (58,4 proc.), Cypr (57,8 proc.) Litwa (56,2 proc.), Niderlandy (52,3 proc.), Francja (49,4 proc.), Szwecja (49,2 proc.), Belgia (48,5 proc.), Hiszpania (47,4 proc.), Dania (47,1 proc.) i Słowenia (45,4 proc.).

Z kolei najmniejszy odsetek ludności posiadającej wykształcenie wyższe w 2020 r. odnotowany został w Rumunii (25 proc.), we Włoszech (29 proc.), na Węgrzech (31 proc.) oraz w Bułgarii i Czechach (po 33 proc.).

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie najlepszą polską uczelnią Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zajął pierwsze miejsce w XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Warszawski, a na trzecim Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wśród osób z wykształceniem wyższym istnieje wyraźna różnica między płciami. Więcej kobiet (46 proc.) niż mężczyzn (35 proc.) w wieku 25-34 lat ukończyło studia wyższe. W ciągu ostatniej dekady odsetek mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał, jednak tempo tego wzrostu było wolniejsze niż w przypadku kobiet. W rezultacie różnica między płciami zwiększyła się do 10,8 p.p. (punktów procentowych) z 9,4 p.p. w 2011 r.

Znaczące różnice widoczne są także pomiędzy grupami wiekowymi. Wśród osób mających od 25 do 34 lat wykształcenie wyższe ma 36 proc. populacji UE. Natomiast wśród starszych mieszkańców odsetek osób, które skończyły studia wyższe był zdecydowanie niższy. Dla grupy wiekowej od 55 do 74 lat wyniósł 22 proc.

DF