"Wykrwawiają grupę Wagnera". Rosja straciła pod Bachmutem do 30 tys. żołnierzy

Bitwa o Bachmut trwa. Zgodnie z doniesieniami dziennika "Guardian", w których powołują się na źródła z państwa zachodnich, straty Rosjan na wschodzie Ukrainy mogą sięgać do 30 tys. rannych i zabitych. Stosunek liczby rannych do poległych ma wynosić 1:3.

"Nie ma żadnych wiarygodnych danych na temat strat po stronie ukraińskiej, ale są one z pewnością mniejsze. Trudno to ocenić w tym piekle na Ziemi, lecz mówi się, że na pięciu lub więcej zabitych najeźdźców może przypadać jeden żołnierz z Ukrainy" - dodał Sabbagh w komunikacie na Twitterze. Dziennikarz powołał się w swoich ocenach na oficjeli z państw zachodnich wypowiadających się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Russia has taken 20,000 to 30,000 casualties in trying to take Bakhmut, killed to wounded ratio could be worse than one to three - Western officials, speaking on condition of anonymity