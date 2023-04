Wyjeżdżasz na majówkę? Złodzieje nie śpią, pamiętaj o zabezpieczeniu domu czy mieszkania przed włamywaczami

Przed nami weekend majowy, a więc czas, kiedy wielu z nas wyjedzie na wypoczynek. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby przed wyjazdem pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszych domów i mieszkań przed włamaniami - podkreślił rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

fot. studiomiracle / / Shutterstock

Rzecznik KGP w rozmowie z PAP zauważył, że weekend majowy w tym roku może trwać nawet ponad tydzień. "Musimy mieć świadomość, że o ile dla większości z nas jest to czas odpoczynku, to złodzieje nie próżnują i wykorzystują okazję do prowadzenia swojego procederu" - zaznaczył.

"Pamiętajmy, aby przed wyjazdem przede wszystkim zabezpieczyć okna i drzwi, najlepiej gdyby były to drzwi z odpowiednimi atestami bezpieczeństwa. Jeżeli mieszkasz w domu, odpowiednio zabezpiecz również budynki gospodarcze i pozostawione na posesji mienie, aby twój dobytek nie stał się łatwym łupem złodziei" - podkreślił.

Zaapelował, aby nie zostawiać w domach dużych kwot pieniędzy. "Lepszym rozwiązaniem będzie zdeponowanie ich w banku. Ważnym jest też, aby najlepiej zamknąć zawory z wodą i gazem, co pozwoli uniknąć szkód w przypadku nieprzewidzianej awarii" - wyjaśnił.

"Poprośmy także zaufanych sąsiadów, aby zwracał uwagę na nasz dom czy mieszkanie i zabierał ulotki reklamowe pozostawione przed mieszkaniem lub w skrzynce pocztowej. Jeżeli jest to zaufana osoba, to także poprośmy, aby weszła na naszą posesję, do domu, co będzie sygnałem dla potencjalnych złodziei, że obiekt ten jest pod stałym nadzorem" - zaznaczył.

"Biorąc pod uwagę ogólną tendencję do informowania o naszym życiu w mediach społecznościowych warto jednak wstrzymać się z nagłaśnianiem wyjazdu w internecie. Relację z takiego wyjazdu zamieść po powrocie" - podał.

Rzecznik KGP ocenił także, że długi weekend majowy to także czas, kiedy decydujemy się na odpoczynek nad wodą. "Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, sprawdźmy stan techniczny sprzętu wodnego, a także korzystajmy ze środków ochrony osobistej, kapoków czy kamizelek ratunkowych" - zaapelował.

"Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, co niestety bardzo często jest przyczyną utonięć. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, nie spuszczajmy z nich oka, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia nie wahajmy się zadzwonić pod nr alarmowy 112" - dodał inspektor Mariusz Ciarka.

autor: Bartłomiej Figaj