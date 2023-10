Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" został wydłużony do 30 października br. - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. encierro / / Shutterstock

Dodano, że wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych.(PAP)

