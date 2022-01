Wydłuża się termin oddania do użytku tunelu w ciągu Zakopianki

/ GDDKiA

Nie wyznaczono nowej daty umownej zakończenia robót na odcinku tunelowym S7 Naprawa – Skomielna Biała, czyli nowej Zakopianki - dowiedziała się PAP w GDDKiA. Tunel miał być gotowy w grudniu ub.r., wykonawca - Astaldi -opóźnienia tłumaczy pandemią i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

„Wykonawca składa dodatkowe dokumenty do tych złożonych wcześniej, a dotyczących epidemii Covid i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dokumenty te są analizowane przez nadzór nad budową, pod względem ewentualnego wpływu na możliwość przyznania dodatkowego czasu na ukończenie inwestycji. Analiza dokumentów się jeszcze nie zakończyła” – przekazała PAP rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Dodała, że aktualnie roboty budowlane są prowadzone w umownym czasie na ukończenie i aktualnie nie ma podstaw kontraktowych do naliczania wykonawcy kar za zwłokę.

Prace w tunelu w ciągu nowej Zakopianki trwają nieprzerwanie. Obecnie w obydwu nitkach tunelu o długości 2,06 km, wykonano już całkowicie płytę podjezdniową. Trwają nadal prace związane z wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego, przy czym w prawym tunelu wykonano ponad 90 proc. tej powłoki, a w lewym ponad 25 proc.

W prawym tunelu zamontowano już wszystkie wentylatory strumieniowe w liczbie 38 sztuk. Montowane są również oprawy oświetleniowe, głośniki sytemu ostrzegania komunikatami głosowymi, oznakowanie sygnalizacyjne drogi ewakuacyjnej, okablowanie oraz szafy urządzeń elektronicznych w niszach sygnalizacyjnych. Wszystkie nisze sygnalizacyjne i hydrantowe są już gotowe.

Przed portalem południowym powstaje zbiornik na wodę, która będzie doprowadzana do hydrantów w niszach tunelu. W każdej nitce tunelu jest ich po 12. Przed portalem północnym powstały dwa budynki. Jeden to budynek stacji transformatorowej, który jest związany z zapleczem energetycznym tunelu. Drugi, mniejszy to budynek dyspozytorni związany z dozorowaniem awaryjnym tunelu.

Tunel jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. od strony północnej w miejscowości Naprawa. Prace odbywały się w systemie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Do przebicia tuneli wykonawca, włoska firma Astaldi, stosowała metodę tzw. kontrolowanej deformacji. Cały urobek skalny z tunelu był sukcesywnie wywożony na składowisko zlokalizowane przy portalu północnym i rozkruszany. Następnie powstały żwir służył do m.in. wykonywania podbudowy dróg.

Budowa nowej Zakopianki jest podzielona na kilka etapów. We wrześniu 2019 r. został oddany odcinek Rabka - Skomielna Biała poprowadzony częściowo po estakadzie, która miejscami ma 50 m wysokości. Kolejny odcinek, Lubień – Naprawa został oddany do użytku na koniec listopada ub.r. Ostatni, 16-kilometrowy odcinek nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r. (PAP)

