Wydatki w grach mobilnych w III kw. wyniosły prawie 21 mld USD

Wydatki w grach na urządzenia mobilne w trzecim kwartale wzrosły na świecie do prawie 21 mld USD, były o 4,1 proc. wyższe niż kwartał wcześniej - szacuje portal Sensor Tower. Liczba pobrań gier w okresie lipiec-wrzesień spadła wobec drugiego kwartału o 5,3 proc. do 14,2 mld.

Analitycy Sensor Tower przypomnieli, że w pierwszym kwartale tego roku wydatki sięgnęły 17,7 mld USD, a gry pobrano łącznie 13,4 mld razy, natomiast w drugim wydatki wyniosły nieco ponad 20 mld USD, a liczba pobrań sięgnęła prawie 15 mld.

Najlepszym jak dotąd miesiącem w tym roku był sierpień, gdy w grach mobilnych wydano 7,1 mld USD.

Szacunki Sensor Tower wskazują, że po trzech kwartałach gracze wydali łącznie 58,7 mld USD, co oznacza wzrost o 25,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Zdaniem analityków, dynamiczny wzrost to w znacznej mierze pokłosie pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w przemieszczaniu się. Rok wcześniej - po trzech kwartałach 2019 roku - wzrost wynosił 17,5 proc. rok do roku.

Według szacunków, wydatki w sklepie Apple wzrosły po trzech kwartałach o 25,3 proc. do 35,2 mld USD, a w sklepie Google Play wzrost był nieco wyższy i wyniósł 26,3 proc., do 23,5 mld USD.

Najwięcej w tym czasie, 16,5 mld USD - o 38,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 - na gry mobilne wydali Amerykanie. Drugie miejsce zajęli gracze z Japonii, którzy zwiększyli wydatki o 19 proc. do 13 mld USD, a trzecie Chińczycy z wydatkami na poziomie 10,6 mld USD (wzrost o 13,6 proc.).

Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu najlepiej zarabiających gier przypadły grom chińskiego Tencenta - "PUBG Mobile" i "Honor of Kings". Trzecie miejsce zajęło "Pokemon GO" firmy Niantic.

Liczba pobrań gier wzrosła w okresie I-III kw. do 42,7 mld, o 36,9 proc. rok do roku. Najczęściej gry pobierano w Indiach (7,3 mld pobrań), USA (4,2 mld) oraz Brazylii (3,5 mld). (PAP Biznes)

