Przeciętny student miesięcznie wydaje ponad 2740 zł. Raport

Wydatki studentów rosną, ale już nie tak dynamicznie jak przed rokiem. Przeciętny student miesięcznie wydaje ponad 2740 zł – wynika z raportu "Portfel Studenta 2021" przygotowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Związku Banków Polskich. Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że zwiększa się liczba "beztroskich studentów", którzy nie posiadają żadnych oszczędności.

"Tegoroczna symulacja miesięcznego rachunku, przeprowadzona regularnie od 2016 r., zakłada delikatny, ale jednak wzrost kosztów studiowania i utrzymania. Dotyczy ona studentki, która mieszka w domu rodzinnym w okolicach dużego miasta akademickiego, jakim jest Kraków, studiuje zaocznie i zdalnie uczestniczy w zajęciach uczelnianych – łącznie składa się to na kwotę 2740,68 zł. Jeśli jednak symulacja dotyczyłaby studenta na studiach stacjonarnych, a więc nieponoszącego kosztów z tytułu czesnego, suma miesięcznych wydatków wyniosłaby poniżej 2000 zł. Byłby to poziom zbliżony to wydatków sprzed kilku lat" – podają autorzy raportu.

Najbardziej znaczącą pozycję w wydatkach przeciętnego studenta kierunków niestacjonarnych są koszty czesnego. Stanowią blisko 30 proc. wszystkich miesięcznych opłat. Autorzy raportu "Portfel Studenta 2021" porównaniu wysokość czesnego za studia na kierunku prawo na 4 wybranych uczelniach:

8500 zł – Uniwersytet Warszawski,

7000 zł – Uniwersytet Jagielloński,

6100 zł – Uniwersytet Wrocławski,

6100 zł – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drugą ważną pozycję w budżecie studenta zajmują wydatki związane z zakwaterowaniem m.in. na czynsz, miesięczne wyżywienie oraz komunikację publiczną. Wymienione kwoty mogą być różne w zależności od miejsca zamieszkania studenta.

Blisko o 75 proc. wzrosły przeciętne miesięczne wydatki studentów w ciągu ostatnich 6 lat. Jeszcze w 2016 roku osoby uczące się w szkołach wyższych zamykały kosztową część budżetu domowego w kwocie 1574 zł. Natomiast w 2021 r. jest to już 2740,68 zł.

Miesięczne koszty utrzymania studentów zmieniły strukturę. Jeszcze przed rokiem największy odsetek osób uczących się w szkołach wyższych - 56 proc. utrzymywało się za kwotę od 1 tys. do 2 tys. zł. Aktualnie grupa ta zmniejszyła się do 40 proc. Natomiast więcej żaków (42 proc.) niż przed rokiem (28 proc.) wskazuje, że ich miesięczne średnie wydatki są w kwocie poniżej 1000 zł – wynika z badania "Sytuacja finansowa młodych Polaków" przeprowadzonego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Zmiany miesięcznych wydatków studentów można przypisać m.in. zajęciom odbywającym się w trybie zdalnym. Jak podają autorzy raportu ta sytuacja może ulec zmianie już od października. Uczelnie w Polsce w większości zapowiadają funkcjonowanie w trybie co najmniej hybrydowym. System wpłynie znaczą na częstotliwość przebywania na kampusie studentów - tym samym zwiększyć mogą się np. koszty dojazdów.

"Rośnie odsetek beztroskich studentów"

Około 13 proc. studentów nie oszczędza nawet kilku złotych wi ciągu miesiąca. To zdecydowanie więcej osób niż przed rokiem, kiedy to odsetek studentów nieodkładających żadnej kwoty wynosił 8 proc. – wynika z badania "Sytuacja finansowa młodych Polaków".

"Zeszłoroczna sytuacja z lockdownem gospodarki i licznymi obostrzeniami odcisnęła piętno również na poziomie oszczędności. Nie inaczej jest w przypadku studentów, z których to część w skutek utraty dodatkowych źródeł dochodów, musiało uszczuplić swoje oszczędności" - podkreślają autorzy raportu i wskazują, że w tym roku 14 proc. studentów nie posiada żadnych "zaskórniaków". W ubiegłym roku grupa ta stanowiła 9 proc.

