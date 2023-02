Wydatki na węgiel o połowę wyższe niż przed rokiem

Prawie o połowę (49 proc.) więcej niż rok wcześniej wydały gospodarstwa domowe ogrzewane węglem na zakup paliwa - wynika z badań, przeprowadzonych na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) przez firmę Minds&Roses. Średnie wydatki wyniosły 4,4 tys. złotych.

fot. Adam J / / Shutterstock

"Wyniki badania pokazują, że pomimo wielu rozwiązań pomocowych, takich jak dodatki węglowe i preferencyjna sprzedaż węgla, wzrost wydatków na węgiel w obecnym sezonie grzewczym jest ogromny, a jego skutkiem jest 60-procentowy wzrost liczby osób odczuwających dyskomfort cieplny i jeszcze większy, 69-procentowy wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce" - skomentował w czwartek prezes Izby Łukasz Horbacz.

Największy odsetek (32 proc.) gospodarstw domowych wydało w tym sezonie na zakup węgla więcej niż 5 tys. zł. Dla 26 proc. ankietowanych były to wydatki w przedziale 3-4 tys. zł, dla 15 proc. - 2-3 tys. zł, a po 11 proc. badanych mieściło się w kwotach wydatków między 4-5 tys. oraz poniżej 2 tys. zł.

"Wraz ze wzrostem wydatków na węgiel wzrósł także udział tych wydatków w budżetach domowych - w obecnym sezonie grzewczym wyniósł on 11,1 proc., wobec 8,3 proc. w poprzednim sezonie grzewczym" - podała Izba.

Zakup węgla dużym lub bardzo dużym obciążeniem finansowym

Jak wynika z badania, pomimo wzrostu wydatków na węgiel, wzrosła jednocześnie (z 27 do 32 proc.) ogólna liczba gospodarstw wykorzystujących ten surowiec do ogrzewania.

Z opracowania wynika także, iż 57 proc. gospodarstw domowych w Polsce uważa, że zakup węgla w obecnym sezonie grzewczym jest dla nich dużym (40 proc.) lub bardzo dużym (17 proc.) obciążeniem finansowym. To wzrost o 12 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego. Natomiast co trzecie gospodarstwo domowe uważa to obciążenie za umiarkowane, a 10 proc. za niewielkie.

45 proc. ankietowanych gospodarstw domowych wydaje na zakup węgla co najmniej 10 proc. swoich dochodów, czyli - według Izby - znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie. "W porównaniu do poprzedniego sezonu to wzrost aż o 69 proc." - zauważył prezes Horbacz.

W ocenie IGSPW, 12 proc. gospodarstw domowych (ponad 500 tys. rodzin) znajduje się w grupie gospodarstw skrajnie ubogich energetycznie, które na zakup węgla wydają co najmniej 20 proc. wszystkich swoich dochodów.

36 proc. gospodarstw nie posiada zapasów węgla

Badanie wykazało, że 36 proc. gospodarstw nie posiada zapasów węgla, z czego 28 proc. podało, iż kupuje to paliwo na bieżąco, zaś 8 proc. zadeklarowało, że nie kupuje go wcale, bo nie ma na to pieniędzy. 45 proc. gospodarstw domowych zadeklarowało, że posiadane zapasy węgla wystarczą im do wiosny, a 19 proc. - że na dłużej.

Najczęściej wykorzystywanym przez badanych sortymentem węgla w obecnym sezonie jest węgiel gruby (64 proc.), następnie średni (33 proc.), a sortymenty najdrobniejsze (miał/ekomiał) to jedynie 3 proc. węgla wykorzystywanego w ogrzewnictwie indywidualnym.

"Znacząco, bo aż o 60 proc., wzrosła liczba gospodarstw domowych, które odczuwają dyskomfort cieplny. W obecnym sezonie jest to 24 proc. z wszystkich gospodarstw, wobec 15 proc. w poprzednim sezonie grzewczym. Wiąże się to bezpośrednio z oszczędzaniem opału i zmianą nawyków, co zadeklarowało aż 70 proc. gospodarstw domowych. To przede wszystkim ograniczanie zużycia węgla kosztem niższej temperatury w domu oraz zastępowanie węgla drewnem" - podano w raporcie Izby.

Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych między 17 a 27 stycznia tego roku, na losowej próbie reprezentatywnej, w grupie osób decyzyjnych w zakresie zakupu węgla do ogrzewania domu w całej Polsce.(PAP)

mab/ drag/