Wydano decyzję o lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Rząd planuje przyjąć tzw. małą uchwałę atomową dla Pomorza we wrześniu We wrześniu rząd planuje przyjąć tzw. małą uchwałę ws. dodatkowych inwestycji na Pomorzu w związku z budową elektrowni atomowej – poinformowała PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Wartość dodatkowych inwestycji może sięgnąć ok. 200 mln zł - dodała.