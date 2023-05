Wyczekiwana dolnośląska droga S8 coraz bliżej. Minister Adamczyk podpisał dokumenty przetargowe

Tak malownicza, jak niebezpieczna. Trasa S8 Wrocław - Kłodzko ma opinię jednej z najbardziej wypadkowych na Dolnym Śląsku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Łagiewnikach podpisał dokumenty umożliwiające przetarg i realizację pierwszych odcinków drogi ekspresowej.

fot. Tommy Lee Walker / / Shutterstock

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe zostało opracowane dla trzech odcinków trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka. Odcinek pierwszy łączy Kłodzko z Ząbkowicami Śląskim; drugi Ząbkowice Śl. z Łagiewnikami, a trzeci Łagiewniki z Wrocławiem. Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 87 km, a realizacja inwestycji została podzielona na sześć zadań.

W piątek w minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku podpisał dokumenty umożliwiające przetarg i realizację pierwszych odcinków drogi ekspresowej S8 łączącej Wrocław z Łagiewnikami.

Już w najbliższych dniach mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi na roboty budowlane w systemie projektuj i buduj na odcinku Łagiewniki-Wrocław (Magnice). Powstaną 32 km drogi po dwa pasy jezdni w każdą stronę, na których wybudowanych będzie 5 węzłów komunikacyjnych.

„Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości dotrzymują słowa. Nie obiecują, ale dotrzymują słowa. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że polskie drogi stają się drogami bezpiecznymi. Oczywiście daleko nam do ideału, ale są znacznie bezpieczniejsze niż przed kilkoma laty” - powiedział Adamczyk.

Przypomniał, że droga krajowa nr 8 na odcinku dolnośląskim od Wrocławia do Kłodzka, ale też i na całym krajowym przebiegu do Białegostoku była jedną z najbardziej niebezpiecznych, bo ginęło na niej najwięcej uczestników ruchu drogowego.

„Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości są od dawna bezpieczne, polskie drogi. I robimy wszystko, by dotrzymać słowa i zrealizować oczekiwania Polaków, zwykłych Polaków, którzy jeżdżą drogą nr 8” - mówił minister.

Minister Michał Dworczyk podkreślił, że dopiero rząd PiS w 2018 roku podjął strategiczną decyzję o budowie nowej trasy szybkiego ruchu S8 z Wrocławia do Kłodzka, a następnie do granicy państwa w Boboszowie.

„Dziękuję ministrowi Adamczykowi, pani dyrektor Markowskiej (szefowej GDDKiA we Wrocławiu) i panu premierowi Morawieckiemu, bo w 2018 roku spotkaliśmy pod Kłodzkiem i ogłosiliśmy przygotowania do rozpoczęcia budowy S8. Nie jakiegoś przebudowania drogi krajowej nr 8, nie jakiegoś ersatza, ale prawdziwej drogi ekspresowej” - powiedział Dworczyk.

Dodał, że w kolejnych latach udało się też wpisać w plany budowy dróg ekspresowych w Polsce kolejny, nowy odcinek z Kłodzka do Boboszowa na granicy z Czechami.

„Zabezpieczyliśmy na to pieniądze, ponad 9 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze, które zostaną wydane po to, aby mieszkańcy ziemi kłodzkiej, dzierżoniowskiej, ząbkowickiej mogli swobodnie i bezpiecznie skomunikować się ze stolicą Dolnego Śląska - Wrocławiem i resztą kraju. Droga krajowa nr 8 to miejsce wielu wypadków i wielu niestety śmiertelnych. Budowa drogi ekspresowej S8 zakończy te dramaty” - powiedział Dworczyk.

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejne 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie. (PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ mmu/