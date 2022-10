Wyciśnij ze swojego konta jak najwięcej - okazje dla stałych klientów. Prześwietlamy promocje

fot. ByEmo / / Shutterstock

Nieprzepadający za zmianami klienci banków mają zawsze pod górkę. Najlepsze oferty są bowiem zarezerwowane dla nowych klientów lub posiadaczy nowych środków, nie mówiąc o premiach za otwarcie rachunku.

O tym jak obejść warunek „tylko dla nowych”, korzystając z ofert dwóch banków, pisałam w poprzednim tygodniu. A co jeśli nie chcesz "kombinować" i wolisz pozostać przy jednym dostawcy usług? Wtedy nasuwa się pytanie...

Czy można zarobić w banku, będąc stałym klientem?

Okazuje się, że niektóre instytucje dają nawet kilka możliwości uzyskania dodatkowego zysku lub oszczędzenia na niektórych usługach. Zarabianie na koncie przez lojalnego klienta to zatem główny temat trzeciego odcinka miniserialu o oszczędzaniu. Podpowiem, gdzie w wybranych bankach można szukać dodatkowych oszczędności i na co zwrócić uwagę. W którym banku jest moneyback, a gdzie można liczyć na rabaty za zakupy? Jaka jest maksymalna premia za polecenie konta i co trzeba zrobić? O tym dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Przy niektórych produktach zobaczycie link – te konta osobiste możecie założyć za pośrednictwem Bankier.pl, przechodząc od razu do formularza.

Alior Bank – Konto Jakże Osobiste

Moneyback: Posiadacze Konta Jakże Osobistego mogą dobrać do konta dwie darmowe korzyści spośród jedenastu dostępnych. Jedna z nich to zwrot za płatności mobilne (Apple Pay, Google Pay, BLIK, Garmin Pay, Fitbit Pay) w wysokości 1%. Miesięczna kwota zwrotu nie może przekroczyć 20 zł.

Program rabatowy: Bank nie prowadzi programu rabatowego, jednak posiadacze konta mają możliwość skorzystania ze zniżki w Booking.com i Rentalcars.com.

Premia za założenie konta: Do 450 zł za założenie Konta Jakże Osobistego dla siebie i dziecka. Warunki dodatkowe dotyczą dokonywania transakcji kartą i logowania się do aplikacji mobilnej.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 10 zł (zwolnienie: zapewnianie wpływu min. 1500 zł), obsługa karty – 5 zł (zwolnienie: transakcje kartą na kwotę min. 300 zł).

Otwórz Konto Jakże Osobiste na stronie banku >>>

Bank Millennium – Millennium 360°

Moneyback: Dostępna usługa Zwroty za Zakupy. Zwroty mogą sięgać do 25% i obejmują blisko 800 sklepów internetowych. Aktualnie obowiązuje promocja, w ramach której można zdobyć 20 zł zwrotu na start.

Program rekomendacyjny: Do wyboru 5 nagród w zamian za polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez zaproszonego do banku (płatności kartą lub Blikiem na łączną kwotę 360 zł). Wśród nagród znajdują się: eKarta Goodie na kwotę 100 zł, eKarta Empiku na kwotę 80 zł, Karta upominkowa Zalando na kwotę 80 zł, 4 bilety do kina i Lokata kwartalna na 4,50 proc. w skali roku do kwoty 25 tys. zł.

Premia za założenie konta: Do 500 zł za założenie konta Millennium 360°, zasilanie rachunku, płacenie kartą debetową i aktywację aplikacji mobilnej.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 0 zł, obsługa karty – 11 zł (zwolnienie: min. 5 transakcji kartą lub Blikiem).

Otwórz Konto Millennium 360° na stronie banku >>>

Bank Pekao – Konto Przekorzystne

Program rekomendacyjny: do 100 zł za skuteczne polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez zaproszonego do banku (płatności kartą debetową lub za pomocą aplikacji PeoPay). Maksymalnie do zdobycia 1500 zł.

Program rabatowy: Galeria Rabatów Banku Pekao. Zniżki do 30% u wybranych partnerów.

Premia za założenie konta: Do 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego, dokonywanie transakcji kartą debetową lub przez PeoPay i logowanie się do aplikacji mobilnej.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 0 zł, obsługa karty – 4 zł (zwolnienie: zapewnianie wpływu min. 500 zł i min. 1 transakcja kartą lub Blikiem).

Otwórz Konto Przekorzystne na stronie banku >>>

Credit Agricole – Konto dla Ciebie

Program rekomendacyjny: Do 100 zł za skuteczne polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez zaproszonego do banku (zapewnienie wpływu na konto). Maksymalnie do zdobycia 500 zł.

Program rabatowy: Klub Korzyści Credit Agricole. Zniżki kwotowe i procentowe do maks. 50% lub 100 zł w blisko 10 000 punktów.

Premia za założenie konta: Do 555 zł za założenie Konta dla Ciebie, zapewnienie wpływu na konto i dokonywanie płatności kartą. Premia stanowi zwrot za zrealizowane płatności.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 9 zł, obsługa karty – 9 zł (zwolnienie z obu opłat: zapewnianie wpływu min. 1000 zł i min. 1 transakcja kartą lub Blikiem).

Otwórz Konto dla Ciebie na stronie banku >>>

ING Bank Śląski – Konto z Lwem Direct

Program rekomendacyjny: Do 100 zł za skuteczne polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez posiadacza konta i zaproszonego do banku (w obu przypadkach jest to dokonywanie transakcji kartą lub Blikiem). Maksymalnie do zdobycia 1000 zł.

Program rabatowy: Kody Rabatowe ING Banku Śląskiego. Zniżki do 50% u wybranych partnerów. Ponad 30 kodów do wyboru.

Premia za założenie konta: Do 200 zł za założenie Konta z Lwem Direct z kontem oszczędnościowym, zapewnienie wpływów na konto, dokonywanie płatności kartą i zgromadzenie określonej kwoty w ramach celu oszczędnościowego.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 0 zł, obsługa karty – 7 zł (zwolnienie: transakcje kartą na kwotę min. 300 zł)

Otwórz Konto z Lwem Direct na stronie banku >>>

mBank – eKonto osobiste

Moneyback i Program rabatowy: Dostępna usługa mOkazje. Zwroty i zniżki za zakupy u wybranych partnerów.

Program rekomendacyjny: Do 150 zł za skuteczne polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez posiadacza konta (dokonywanie transakcji kartą) i zaproszonego do banku (dokonywanie transakcji kartą lub Blikiem).

Premia za założenie konta: Do 450 zł za założenie eKonta osobistego przez aplikację mobilną, założenie konta dla dziecka, zapewnienie wpływów na konto i dokonywanie płatności kartą.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 0 zł, obsługa karty – 7 zł (zwolnienie: transakcje kartą na kwotę min. 350 zł).

Otwórz eKonto osobiste na stronie banku >>>

Santander Bank Polska – Konto Jakie Chcę

Moneyback: Zwroty za rachunki w wysokości 1%. Miesięcznie można zyskać do 25 zł.

Program rekomendacyjny: Do wyboru 4 nagrody w zamian za polecenie konta osobistego i spełnienie warunków dodatkowych przez posiadacza konta (płatność kartą) i zaproszonego do programu (płatności kartą). Wśród nagród znajdują się eKarta podarunkowa do Zalando na kwotę 80 zł, e-Karta podarunkowa do Biedronki na kwotę 80 zł, eKarta podarunkowa do RTV Euro AGD na kwotę 80 zł i 4 bilety do kina. Do zdobycia maks. 5 nagród.

Premia za założenie konta: Do 500 zł za założenie Konta Jakie Chcę i konta dla dziecka, zapewnianie wpływów, dokonywanie płatności kartą, logowanie się do aplikacji mobilnej i wykonywanie nią przelewów.

Najważniejsze informacje o koncie: Opłata za prowadzenie konta – 6 zł, obsługa karty – 8 zł (zwolnienie z obu opłat: zapewnianie wpływu min. 500 zł i min. 1 transakcja kartą lub Blikiem).

Otwórz Konto Jakie Chcę na stronie banku >>>

Programy rabatowe banków to nie jedyna opcja uzyskania zniżki. Posiadacze kart VISA mogą korzystać ze zwrotów w ramach programu VISA Oferty, a posługujący się wybranymi kartami Mastercard gromadzić punkty w programie Bezcenne Chwile, które można później wymienić na nagrody.

