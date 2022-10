Ograniczenie biurokracji czy sposób na tani opał? Wycinka drzew ma być prostsza

fot. Filip Blazejowski / / Gazeta Polska / FORUM

W Sejmie trwają prace nad ustawą liberalizującą procedurę usunięcia drzewa z prywatnej działki. Autorzy projektu przekonują, że celem nowych przepisów jest wyeliminowanie przeciągających się w czasie czynności administracyjnych. Ekolodzy twierdzą jednak, że tak naprawdę chodzi tu o ułatwienie dostępu do taniego opału.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych przewiduje m.in. zwiększenie o 20 cm – w porównaniu do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest zgłoszenie wycinki do urzędu gminy.

Wycinka drzewa na prywatnej posesji. Kiedy trzeba będzie powiadomić urząd gminy?

I tak, już po wejściu w życie nowych przepisów, właściciel działki będzie musiał zawiadomić organy samorządowe, jeżeli obwód pnia przekracza:

100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Projektodawcy chcą także, by skróceniu uległy terminy na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew (z 21 do 14 dni), a także na wniesienie przez urzędników ewentualnego sprzeciwu (z 14 do 7 dni). Ustawa wprowadzi też 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez organ.

„Nowelizacja ma na celu w pierwszej kolejności ograniczenie sytuacji, w których planowane usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga zgłoszenia do właściwego organu, który może sprzeciwić się ich usunięciu” – wskazują autorzy projektu. Przekonują ponadto, że dzięki uproszczonym regulacjom właściciele nieruchomości będą mogli „w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności”.

„ Chodzi o to, by było łatwiej pozyskać drzewo na opał ”

Nie wszyscy podpisaliby się jednak pod tym uzasadnieniem. Zdaniem Dawida Kaźmierczaka, prezesa zarządu Fundacji Dzika Polska, prawdziwy cel projektu jest zgoła inny. A chodzi po prostu o to, by ułatwić pozyskiowanie drewna na opał.

„To oczywiste, skoro kolejne większe drzewa nie będą musiały być zgłaszane do wycinki, a właściciel będzie miał wolną rękę. Ludzie starają się zabezpieczyć przed zimą, a ten przepis im to ułatwi. Będą mieli tani opał, nie licząc się z konsekwencjami dla środowiska” – ocenił Kaźmierczak w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Aktywista zwrócił też uwagę, że drzewa już teraz znikają regularnie w ramach prowadzonej przez miasta „rewitalizacji”, która bardzo często przybiera postać „betonozy”. A teraz do tej ogólnonarodowej wycinki mają dołączyć jeszcze osoby prywatne, które będą mogły wyciąć „praktycznie wszystko”. „Mamy w Polsce coraz mniej drzew, a to przekłada się na zanieczyszczenie powietrza. Efekt jest taki, że coraz bardziej chorujemy przez np. smog” – podkreśla Kaźmierczak.

