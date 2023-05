ING Bank Śląski zablokował karty płatnicze

Nastolatka chciała sprzedać w internecie bluzę. Oszuści wykorzystali jej konto do prania pieniędzy Chciała sprzedać bluzę przez internet a straciła pieniądze. Co więcej oszuści wykorzystali jej konto do prania pieniędzy - to historia 19-latki z gminy Baboszewo pod Płońskiem nieświadomie udostępniła swoje konto bankowe oszustom. Policja ponownie apeluje, by nie klikać w podejrzane linki i nie udostępniać danych.