Wyceny polskich spółek nie są wysokie. Wyniki będą lepsze, gdy polski konsument ruszy na zakupy

Na tle globalnych rynków pozytywnie powinna wyróżniać się warszawska giełda - uważają zarządzający Santander TFI. Ich zdaniem polski konsument w 2024 roku ruszy na zakupy, co powinno korzystnie wpłynąć na wyniki spółek, zwłaszcza z sektora dóbr konsumpcyjnych oraz e-commerce.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

"Mimo imponującego wzrostu cen akcji, jaki miał miejsce w ubiegłym roku, wyceny polskich spółek nie są wysokie w porównaniu do wieloletniej średniej i innych rynków wschodzących" - napisano w strategii Santander TFI na 2024 rok.

Bazowym scenariuszem zarządzających Santander TFI na 2024 rok jest tzw. „soft landing” czyli miękkie lądowanie. Oznacza to spadek odczytów inflacji, choć nie w tak dynamicznym tempie jak w 2023 roku oraz niższy, ale wciąż dodatni wzrost gospodarczy.

"Recesja, której rok temu tak bardzo się obawiano nie wystąpiła i obecnie również nie uwzględniamy jej w naszym podstawowym scenariuszu. Paradoksalnie fakt wyczekiwania na spowolnienie gospodarcze spowodował, że wiele spółek przeprowadziło optymalizacje kosztowe. Obniżone koszty jednych firm to niższe przychody innych, co oznacza, że miało już miejsce pewne spowolnienie popytu, a firmy są bardziej przygotowane na spowolnienie" - napisano w komentarzu Santander TFI.

Zarządzający wskazują też, że wiele spółek zmniejszyło zadłużenie lub wykorzystało wciąż niskie koszty finansowania do wydłużenia swoich zobowiązań (podobnie zresztą zachowywali się np. amerykańscy konsumenci). Powoduje to, że zarówno firmy, jak i konsumenci są w całkiem dobrej sytuacji.

"Pamiętajmy też, że nie ma jednego cyklu koniunkturalnego dla całego świata, a poszczególne regiony mocno się różnią. W USA mamy wciąż mocnego i relatywnie niezadłużonego konsumenta, a rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Zmiana nastawienia banku centralnego na bardziej gołębie poprawia warunki finansowania w gospodarce, co przekłada się na poprawę sytuacji konsumentów jak i przedsiębiorstw (szczególnie tych średnich i mniejszych)" - napisali.

"Oczywiście obserwujemy też kilka zagrożeń, jak wyczerpujące się zasoby oszczędności czy problemy na rynku nieruchomości komercyjnych, jednak nie widać oznak większego spowolnienia" - dodano w komentarzu.

Zarządzający Santander TFI uważają, że amerykański rynek akcji nie stwarza obecnie okazji inwestycyjnej, jednak nie powinno go zabraknąć w portfelach długoterminowych inwestorów. To tam bowiem notowanych jest najwięcej spółek, które są beneficjentem postępu technologicznego (np. popularny ostatnio temat adopcji i rozwoju AI czy cyberbezpieczeństwo). Z kolei Europa przez ciężką sytuację sektora przetwórczego „flirtuje” ostatnio z recesją. Kolejny rok może wyglądać podobnie lub nieco lepiej. Do tego Europejski Bank Centralny jest bardziej jastrzębi niż amerykański Fed.

"Warto też zwrócić uwagę na to, że w ostatnich dwóch latach bardzo dużo środków zostało ulokowanych w funduszach pieniężnych. Mamy nadzieję, że wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych część tych pieniędzy przepłynie na rynki obligacji oraz akcji" - napisano w komentarzu.

2023 rok upływał przede wszystkim pod znakiem spadku inflacji. To spowodowało, że główne banki centralne mogły zakończyć cykl podwyżek stóp, który wcześniej negatywnie wpływał na rynki finansowe. Koniec podwyżek oraz oczekiwania na ich przyszłe obniżki wpłynęły na mocne zachowanie się rynków obligacji, zwłaszcza pod koniec roku.

"Sytuacja na rynkach akcyjnych okazała się lepsza od naszych oczekiwań. Gospodarka amerykańska była zaskakująco odporna na podwyżki stóp procentowych. Bezrobocie nie wzrosło, a wydatki konsumpcyjne utrzymały się na wysokim poziomie. To, w połączeniu ze spadającą inflacją spowodowało, że inwestorzy uwierzyli w scenariusz miękkiego lądowania. Z kolei mniejsze obawy związane z wojną w Ukrainie, niskie poziomy wycen oraz zmiana nastawienia inwestorów do polskiego rynku akcji po wyborach doprowadziły do tego, że indeks WIG zakończył rok w czołówce najlepszych światowych indeksów" - napisano w komentarzu Santander TFI.

"Biorąc pod uwagę stosunek potencjalnego zysku do ryzyka (zmienności) danych klas aktywów rynki obligacji, co do zasady, postrzegamy relatywnie lepiej od akcji" - dodano.

Zarządzający Santander TFI zwracają uwagę, że na rynkach wschodzących sytuacja jest bardzo zróżnicowana. W Ameryce Południowej pierwsze obniżki stóp wspierają gospodarki. Kraje południowo-wschodniej Azji są bardzo zależne od globalnego handlu, a Indie wyrastają na kolejną globalną potęgę gospodarczą. Chiny z kolei, poprzez swój rozmiar, specyficzną strukturę gospodarki jak i lokalne działania, od kilku lat są w pewnego rodzaju anty-fazie globalnego cyklu.

"Dopóki problem sektora nieruchomości nie zostanie rozwiązany lub przynajmniej ustabilizowany ciężko myśleć o trwalszej poprawie w gospodarce. Całej klasie aktywów rynków wschodzących na pewno pomogą niższe globalne stopy procentowe. Wsparciem może być także słabszy amerykański dolar" - napisali zarządzający. (PAP Biznes)

pr/ gor/