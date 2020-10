Wycena Allegro przekroczyła 100 mld zł

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

Na wtorkowej sesji inwestorzy wyceniali Allegro nawet na przeszło 100 mld zł. To ewenement w historii GPW. Rośnie także wpływ spółki na główne indeksy warszawskiej giełdy.

Na 101 mld zł było przez moment wyceniane Allegro w trakcie wtorkowego handlu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Choć wartość spółki szybko spadła z powrotem poniżej 100 mld zł, to jednak jest to wydarzenie warte odnotowania, na polskiej giełdzie taką wyceną nie mogła się bowiem pochwalić jeszcze żadna spółka (realnie - wyłączając czasy szalonej inflacji i denominacji). W ostatnich latach do rangi wydarzenia urastało przekroczenie przez choćby jedną spółkę wyceny na poziomie 50 mld zł, niedawny debiut Allegro zmienił jednak percepcję. GPW zyskała wyraźnego lidera pod względem kapitalizacji.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Owa przewaga wyraźnie zarysowuje się jeżeli porównamy obecną wycenę Allegro do innych gigantów GPW. Drugi pod względem wartości jest CD Projekt wyceniany na 36 mld zł. To niewiele ponad 1/3 wyceny Allegro. Trzeci PGNiG to już 26 mld zł, a więc niewiele ponad 1/4 wyceny Allegro. Wartość Allegro przeszło 5-krotnie przerasta wycenę takich gigantów jak PZU, Orlen, Pekao, czy PGE. W efekcie spora jest i rola Allegro w indeksach giełdowych. W WIG20 to już 14,8 proc., w WIG-u z kolei 10,5 proc. Szeroki indeks polskiej giełdy w przeszło 1/10 zależy zatem od jednej spółki.

Wycena Allegro budzi jednak i spore kontrowersje. Przypomnijmy, że spółka zanotowała 289,7 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2020 r. wobec 195,7 mln zł. To ani poziom zysków, ani dynamika, która usprawiedliwiałaby tak niebotyczną wycenę. Ta jednak rośnie. Z 43 mld zł w ofercie przez 65 mld zł w momencie debiutu po blisko 100 mld zł teraz.

Inwestorzy kupujący Allegro wyceniają je nie przez pryzmat standardowego wskaźnika cena/zysk, a napompowanych wycen spółek z Nasdaq'a z - w tym wypadku - Amazonem na czele. Swoje zrobił też fakt, że Allegro dołączało ze sporym udziałem do indeksów krajowych i międzynarodowych, co rodziło spory popyt ze strony globalnych graczy. Spółce pomagał także fakt, że jej model biznesowy jest w miarę odporny na lock-down, a to właśnie pod ten temat rozdawano karty w ostatnich dniach na rynkach.

Dzisiejszy atak na 100 mld zł wyceny był na pierwszy rzut oka udany, z drugiej jednak strony kurs szybko zszedł w dół, co może sugerować, że dla części graczy jest to poziom, przy których mogą chcieć zrealizować zyski. Teoretycznie spółka nigdy nie jest zbyt droga, by urosnąć jeszcze bardziej, swoje też może jednak robić tutaj bardzo rozgrzana wycena Allegro i obawy niektórych inwestorów o to, czy wzrosty może nie zaszły już za daleko.

Adam Torchała