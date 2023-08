Wybuch w zakładzie przemysłowym pod Moskwą. Produkowano w nim optykę m.in. dla wojska

Co najmniej 16 osób zostało rannych w środę w wyniku wybuchu w zakładzie przemysłowym, produkującym m.in. celowniki i noktowizory, w mieście Sergijew Posad, 50 km na północny wschód od Moskwy - podała agencja Reutera. Inne źródła mówią o 25 poszkodowanych.

Zarządzono "całkowitą ewakuację" zakładu. Na miejsce przybyły siły bezpieczeństwa. Do eksplozji doszło w magazynie, w którym składowane były materiały wybuchowe.

Niezweryfikowane nagrania w mediach społecznościowych, na jakie powołuje się Reuters, pokazują ogromną kolumnę dymu i wysokie budynki z wybitymi szybami w oknach.

Sergiyev Posad, #Moscow region. According to Mash, a warehouse with pyrotechnics on the territory of a factory exploded. pic.twitter.com/B9VkE9TQEB