Wybory we Wrocławiu do 2 w nocy. PKW: Żaden głos nie został zmarnowany

Komisje miały umożliwić oddanie głosu każdemu, kto przybył do lokalu przed godz. 21. We Wrocławiu przez długą kolejkę głosowanie odbywało się po godz. 2 w nocy. Mieszkańcy dowozili kolejkowiczom jedzenie i ciepłe napoje. PKW zapewnia, że żaden głos nie został zmarnowany.

"Z informacji, które przekazała nam delegatura we Wrocławiu [...] głosowanie trwało tam aż do 2.00 w nocy" - poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Podkreśliła jednocześnie, że sprawnie idzie tam liczenie głosów.

O godz. 21.00, czyli w momencie, w którym na końcu kolejki miał stanąć członek komisji, by już nikt więcej nie mógł do niej dojść, stało około 1000 osób. Zdaniem mediów była to najdłuższa kolejka do głosowania w Polsce. Rekordziści czekali w niej, by oddać głos po 6 godzin. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy pomagają - dowozili pizzę lub hot dogi, ciepłą herbatę i wodę.

Jednym z tych ochotników był poseł Tomasz Zimoch, który zaznaczył, że choć pamięta kolejki po mięso, to takiej jeszcze nie. "Jaka jest determinacja, jest coś takiego, co w nas się dzisiaj zmieniło. Zwróćmy uwagę, w wielu sytuacjach byśmy machnęli ręką i pewnie byśmy poszli do domu, a ci ludzie stoją. Spotkałem panią, dokładnie obliczyła - 5 godzin 52 minuty czekała, żeby zagłosować. To jest coś wyjątkowego. 15 dzień października 2023 roku będzie taką datą, którą zapamiętamy na bardzo długo, na wiele lat" - komentował w TVN24.

Ostatni głos w wyborach parlamentarnych w 2023 roku w Polsce oddała kobieta.

Pietrzak przyznała jednak, że z taką sytuacją PKW nigdy nie miało do czynienia. "Oczywistym było, że wszyscy wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed 21 mają prawo oddać głos i trzeba było im to umożliwić" - podkreśliła. Przyznała jednak, że niestety warunki były "tragiczne" z uwagi na niesprzyjającą pogodę: wyborcy musieli czekać w kolejce na zewnątrz.

Szefowa KBW podkreśliła też, że "to nie Państwowa Komisja Wyborcza organizuje lokale i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, tak samo jak nie dowozi nakłady kart z rezerwy". Jak wyjaśniła, nakłady kart z rezerwy znajdują się w posiadaniu urzędów gmin, a w tym przypadku w Urzędzie Miasta.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przyczyną zaistniałej sytuacji były m.in. korki, które opóźniły dowiezienie kart z rezerwy, jak również fakt, że - poza osobami ze spisu wyborców - wiele osób głosowało tam na zaświadczenia.

"Jak jest dużo pracy, to pojawiają się błędy. Jest oczywistym, że to jest naturalne, (...) ale trzeba będzie wyciągnąć wnioski na przyszłość, bo nie może tak być, żeby wyborcy musieli w takich warunkach oddawać głos" - powiedziała Pietrzak.

Również przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak podkreślił, że "żaden głos wyborcy, który zjawił się w lokalu wyborczym do godz. 21 nie został zmarnowany". "Każdy miał możliwość oddania głosu" - podkreślił.

