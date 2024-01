Wybory w USA. Trump w sondażach bije Bidena o głowę

Trump: Jeśli nie wygram wyborów, ten kraj będzie skończony Jeśli nie wygram wyborów, ten kraj będzie skończony - powiedział we wtorek Donald Trump podczas przemówienia po wygranej w republikańskich prawyborach w New Hampshire. Były prezydent nazwał też swoją rywalkę Nikki Haley oszustką i zasugerował, że się zemści za to, że nie wycofa się z dalszego wyścigu.