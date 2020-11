Świat reaguje na wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich

fot. VP Brothers / Shutterstock

W sobotę po południu podano, że kandydat Partii Demokratycznej, były wiceprezydent USA Joe Biden wygrał z ubiegającym się o reelekcję Republikaninem Donaldem Trumpem w Pensylwanii, dzięki czemu ma już więcej niż 270 głosów elektorskich, które potrzebne są do zwycięstwa w całych wyborach prezydenckich w USA.



Startująca wraz z nim Kamala Harris, obecnie senator z Kalifornii, będzie pierwszą kobietą pełniącą urząd wiceprezydenta i pierwszą osobą na tym stanowisku wywodzącą się z mniejszości etnicznych.



Brytyjski premier Boris Johnson pogratulował w sobotę Joe Bidenowi i Kamali Harris zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA i wyraził nadzieję na współpracę z nową amerykańską administracją w realizacji wspólnych priorytetów obu krajów.

"Gratulacje dla Joe Bidena z powodu wyboru na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i dla Kamali Harris z powodu jej historycznego osiągnięcia. USA są naszym najważniejszym sojusznikiem i spodziewam się, że będziemy współpracować w zakresie naszych wspólnych priorytetów, od zmian klimatycznych do handlu i bezpieczeństwa" - napisał Johnson na Twitterze.

Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował w sobotę Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA, wskazując, że w nowej roli Demokratę czekają liczne wyzwania. Gratulacje złożyli również m.in. premier Jean Castex i były prezydent Francois Hollande.

„Amerykanie wybrali swojego prezydenta. Gratulacje dla Joe Bidena i Kamali Harris! Mamy wiele do zrobienia, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom. Pracujmy razem!” - napisał Macron na Twitterze. Prezydencki wpis udostępnił w tym komunikatorze premier Jean Castex.

Również na Twitterze do najnowszych wydarzeń w USA odniósł się były socjalistyczny prezydent Francji Francois Hollande. „Wybór Joe Bidena to dobra wiadomość dla amerykańskiej demokracji, dobra wiadomość dla planety wraz z (oczekiwanym - PAP) powrotem Stanów Zjednoczonych do (paryskiego) porozumienia klimatycznego. I nowa szansa dla Europy, aby odbudować partnerstwo transatlantyckie” - napisał.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. "Gratuluję Joe Bidenowi wyboru na kolejnego prezydenta USA i Kamali Harris - na wiceprezydenta. Znam Joe Bidena jako silnego zwolennika naszego Sojuszu i nie mogę się doczekać bliskiej współpracy z nim. Silne NATO jest dobre zarówno dla Ameryki Północnej, jak i Europy" - napisał w sobotę na Twitterze.

Wydał też oświadczenie, w którym podkreślił, że przywództwo Stanów Zjednoczonych jest niezmiennie ważne w nieprzewidywalnym świecie.

"Sojusznicy NATO łącznie reprezentują prawie miliard ludzi, połowę światowej potęgi gospodarczej i połowę światowej potęgi wojskowej. Potrzebujemy tej zbiorowej siły, aby stawić czoło wielu wyzwaniom, przed którymi stoimy, w tym bardziej asertywnej Rosji, międzynarodowemu terroryzmowi, zagrożeniom cybernetycznym i rakietowym oraz zmianie globalnej równowagi sił wraz z rozwojem Chin. Możemy być bezpieczni i odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy wspólnie stawimy czoło tym wyzwaniom" - napisał Stoltenberg.

