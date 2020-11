Joe Biden zwycięża wybory w USA

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden pokonał w wyborach ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych - ogłosiła w sobotę agencja Associated Press. Podobną decyzję podjęły telewizje CNN, NBC i Fox News.

Zapraszamy do naszej relacji na żywo, gdzie śledzimy przebieg wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Zwyciężając po ponad czterech dniach liczenia głosów w Pensylwanii, Biden zdobędzie 273 głosy elektorskie. Były wiceprezydent prowadzi także w Arizonie, Nevadzie i Georgii, dzięki czemu jego przewaga może wzrosnąć do 306 głosów elektorskich. By wygrać w wyborach prezydenckich potrzeba 270 głosów elektorskich. Trump ma na razie 214 głosów.

Będę prezydentem wszystkich Amerykanów, jestem zaszczycony zaufaniem, jakim mnie obdarzyli - oświadczył w sobotę Demokrata Joe Biden.

"Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie, by przewodzić naszemu wspaniałemu krajowi" - napisał na Twitterze Biden w komunikacie, który jego sztab opisał jako pierwsze jego oświadczenie jako prezydenta-elekta.

"Praca przed nami będzie trudna, ale obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów, niezależnie od tego, czy na mnie głosowaliście, czy nie" - zapewnił.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8