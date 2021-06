Wybory w Rzeszowie. Exit poll: wygrywa Konrad Fijołek

fot. Maciej Goclon / / FotoNews

Zakończyło się głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa. Wybory musiały się odbyć w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19.

O fotel prezydenta miasta rywalizowali: Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja), Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0), Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów) i Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa).

W I turze przedterminowych na prezydenta Rzeszowa Konrad Fijołek zdobył 55,8 proc. głosów, Ewa Leniart 25,1 proc. głosów, Grzegorz Braun 9,8 proc. głosów, a Marcin Warchoł - 9,3 proc. - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Instytut Badań Samorządowych.

"Bardzo wam dziękuję; to wy, drodzy, kochani Rzeszowianie, jesteście autorami tego historycznego sukcesu, bardzo nisko wam się kłaniam. Jesteście przecudowni, pokazaliście jak piękne może być to miasto" - mówił Konrad Fijołek po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Dziękował wszystkim Rzeszowianom, którzy, jak mówił, wzięli udział w tym "przepięknym święcie demokracji", a szczególnie tym z nich, którzy oddali głos "na ten wspaniały program, który razem napisali".

Gratulował też wyniku swoim kontrkandydatom i zapraszał ich do współpracy, zapewniał, że z jego strony "nie będzie żadnego triumfalizmu". Podkreślał, że zdaje sobie sprawę z tego, że "zaprezentowane słupki to na razie tylko sondaże" i na oficjalne wyniki trzeba jeszcze poczekać.

"W Rzeszowie, drodzy Rzeszowianie i drodzy Polacy, nie wygrała żadna opcja, żadna formacja, w Rzeszowie nie wygrała żadna strona między nami obywatelami, w Rzeszowie tak naprawdę zwyciężyła jedność - najpierw jedność między nami, grupą radnych w Rzeszowie, która się utrzymała, a potem jedność Rzeszowian, którzy wokół idei, wokół programu się skupili" - powiedział.

"I jestem głęboko przekonany, że w Polsce, w której tak silne są dzisiaj podziały, wkrótce także i w całej Polsce zwycięży jedność i stąd, z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Mam nadzieję, że puściliśmy w Polskę bardzo pozytywny sygnał, że można się zjednoczyć wokół ważnych spraw w tym kraju" - dodał.

Uprawnionych do głosowania było 147 889 wyborców. Głosowanie odbywało się w 100 lokalach wyborczych. W związku z pandemią podczas głosowania obowiązywały obostrzenia sanitarne.

Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów, to 27 czerwca odbędzie się druga tura głosowania. Przejdą do niej dwie osoby z największą liczbą głosów.

Badanie exit poll, które opublikowały m.in. stacje telewizyjne Polsat News i TVN24, zostało przygotowane przez Instytut Badań Samorządowych. IBS jest częścią Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która przygotowuje badania społeczne i polityczne, prognozy wyborcze i analizy rynku. OGP kierowana przez socjologa, redaktora "Kultury Liberalnej" Łukasza Pawłowskiego zrzesza takie marki badawcze jak Instytut Badań Spraw Publicznych, Instytut Badań Samorządowych oraz Instytut Badań Zmian Społecznych. W skład OGB wchodzą także podmioty medialne tj. stanpolityki.pl, lokalnapolityka.pl, a także narzędzia, służące do pogłębionej analizy, jak Check The Maps oraz Opinion Tool.

Autor: Alfred Kyc, Mateusz Roszak