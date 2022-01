Wybory w Portugali wygrała Partia Socjalistyczna premiera Costy

fot. Rafael Marchante / / Reuters

Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonio Costy wygrała w niedzielnych wyborach do jednoizbowego parlamentu Portugalii, tzw. Zgromadzenia Republiki - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Uniwersytet Katolicki w Lizbonie (UCP) i publiczną telewizję RTP.

Zgodnie z badaniem socjaliści otrzymali poparcie na poziomie 37-42 proc., co dałoby im od 102 do 116 miejsc w 230-osobowym parlamencie.

Komentatorzy wskazują, że istnieje niewielka szansa na utworzenie większościowego gabinetu przez Antonio Costę. Przypominają, że będące u władzy od 2015 r. jego dwa poprzednie gabinety były rządami mniejszościowymi.

W ocenie socjalistycznego polityka Augusto Santosa Silvy, pełniącego w rządzie Costy funkcję ministra spraw zagranicznych, zwycięskie ugrupowanie jest otwarte na ewentualne koalicje w sytuacji braku większościowego poparcia w parlamencie.

"Exit poll i napływające z lokali wyborczych pierwsze wyniki dowodzą, że wygraliśmy te wybory z bardzo dużą przewagą" - podsumował Santos Silva.

Drugie miejsce w niedzielnych wyborach, zgodnie z exit poll, zajęła centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna (PSD) z poparciem na poziomie 30-35 proc. Daje to jej od 84 do 94 mandatów.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami trzecie miejsce w niedzielnym głosowaniu zajęła konserwatywna partia Chega, która dotychczas w izbie miała zaledwie jednego deputowanego. Według exit poll otrzymała ona poparcie na poziomie 5-8 proc., co gwarantuje jej od 7 do 13 mandatów w parlamencie.

"To bardzo dobra wiadomość w ten niedzielny wieczór. Jest niestety jeszcze druga wiadomość, znacznie gorsza: Antonio Costa wygrał te wybory z dużą przewagą i wciąż będzie rządzić" - powiedział krótko po ogłoszeniu badania exit poll szef partii Chega Andre Ventura.

Zgodnie z exit poll do Zgromadzenia Republiki wejdą jeszcze Inicjatywa Liberalna (IL) z 4-7 proc. poparcia, Blok Lewicy (BE) z 3-6 proc., a także bazująca na sojuszu komunistów i Zielonych Unitarna Koalicja Demokratyczna (CDU) z 3-5 proc. Wynik ten daje IL 5-9 mandatów, zaś BE i CDU od 3 do 7 miejsc w izbie.

Od 1 do 3 mandatów może mieć chadeckie Centrum Demokratyczne i Społeczne – Partia Ludowa (CDS-PP), ekologiczna partia Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN) oraz skrajnie lewicowa Livre. Ugrupowania te poparło od 1 do 3 proc. głosujących.

Według badania UCP i RTP w niedzielnych wyborach wzięło udział 46-51 proc. obywateli uprawnionych do głosowania.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

