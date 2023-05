Wybory w Grecji. Nowa Demokracja premiera Micotakisa wygrywa

Erdogan: Turcję łączą z Rosją pozytywne relacje; to nie czas i miejsce na przystąpienie do sankcji To nie czas i miejsce na przystąpienie Turcji do zachodnich sankcji przeciwko Rosji. Nie jesteśmy zobowiązani sankcjami Zachodu, a z Rosją łączą nas pozytywne relacje - powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie z telewizją CNN prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.