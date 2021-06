Wybory prezesa PiS w najbliższą sobotę

/ PiS

W sobotę 3 lipca odbędzie się statutowo-wyborczy kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym odbędą się wybory m.in. szefa partii. Dzień później zbierze się nowa Rada Polityczna, która wybierze nowych wiceprezesów ugrupowania - powiedział PAP szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski.

"Zgodnie z zarządzeniem podpisanym pod koniec maja przez prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego, 3 lipca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostaną wybrane nowe władze ugrupowania: szefa partii, Rady Politycznej, sądu koleżeńskiego oraz krajowej komisji rewizyjnej" - mówił Sobolewski, który nadzoruje przygotowania do kongresu.

W trakcie kongresu mają zostać przyjęte też zmiany w statucie ugrupowania. Przewidują one m.in., że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko Szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii; stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r.; najprawdopodobniej obejmie je Sobolewski.

Ponadto nastąpią zmiany dotyczące m.in. organizacji struktur terenowych. Według założenia zmiany te mają poprawić zarządzanie okręgami i polegać m.in. na tym, że w okręgach zostaną ustanowieni pełnomocnicy Sekretarza Generalnego, którzy będą pełnić rolę sekretarzy okręgowych i dodatkowo nadzorować działania partii w regionie.

Jak przekazał Sobolewski, kongres będzie w całości zamknięty; wyniki wyborów mają zostać przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się po zakończeniu kongresu.

Polityk zaznaczył, że w trakcie sobotniego kongresu nie dojdzie do zmian wiceprezesów PiS. "Wiceprezesi wybierani są przez Radę Polityczną PiS, której pierwsze posiedzenie w nowym składzie zaplanowano na 4 lipca" - poinformował szef KW PiS.

W tej chwili wiceprezesami PiS są: Beata Szydło, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński. Od pewnego czasu pojawiają się spekulacje, że do tego grona miałby dołączyć premier Mateusz Morawiecki.

Początkowo kongres PiS miał się odbyć jesienią ubiegłym roku, jednak został przeniesiony z powodu pandemii Covid-19.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa ugrupowania nieprzerwanie od stycznia 2003 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, późniejszego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jako pierwszy prezes partii - kierował ugrupowaniem w latach 2001-2003. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował w mediach, że jeśli zostanie teraz wybrany na prezesa partii, będzie to jego ostatnia kadencja.

autor: Rafał Białkowski