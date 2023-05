Wybory parlamentarne w Grecji. Zdecydowana wygrana Nowej Demokracji

Nikaragua. Każdy może być oskarżony o "zdradę ojczyzny" - wystarczy jeden "like" pod niewłaściwym tekstem Po aresztowaniu lub zmuszeniu do opuszczenia Nikaragui większości polityków i działaczy demokratycznej opozycji, po ataku na wszystkie niezależne instytucje – w tym na Kościół katolicki - i zawieszeniu stosunków ze Stolicą Apostolską dyktatura prezydenta Daniela Ortegi rozpoczęła w ostatnich tygodniach operację, która ma na celu zniechęcenie obywateli kraju do wyrażania wszelkiej krytyki na jej temat.