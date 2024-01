Wybory parlamentarne 2023 są ważne. Sąd Najwyższy podjął decyzję

Tak PiS planuje odsunąć Tuska od władzy. Wykorzysta do tego budżet Prezydent Andrzej Duda ma odesłać ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, co spowoduje, że nie zostanie ona przegłosowana do końca stycznia. To będzie pretekst, by głowa państwa mogła skrócić kadencję obecnego parlamentu. To taktyka spalonej ziemi - ocenia "Gazeta Wyborcza".