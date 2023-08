Wybory parlamentarne 2023. Prezydent wysłał do PKW proponowany termin

Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek PAP przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Podano także nieoficjalny termin wyborów.

Szef PKW nie zdradził, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta w projekcie postanowienia, ponieważ - jak zaznaczył - ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji. Andrzej Duda ma czas na ogłoszenie wyborów do 14 sierpnia.

Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.

Fogiel: PiS jest gotowe na każdy termin wyborów

"Prezydent ogłosi wybory w terminie konstytucyjnym, według własnego uznania, bo to jest jego prerogatywa" - podkreślił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że PiS jest gotowe "na każdy termin". "Rejestracja komitetu wyborczego jest możliwa dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów, będziemy to czynić niezwłocznie, kiedy ten termin poznamy, następnie wszystkie czynności kampanijne, wyborcze podejmuje już komitet wyborczy" - wskazał szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Zaznaczył, że "wszystko jest przejrzyste i transparentne".

Odnosząc się do zarzutów opozycji, że rząd poprzez pikniki rodzinne robi już kampanię wyborczą PiS, Fogiel powiedział: "Za każdym razem sprawozdania PiS są przyjmowane bez zarzutów, zawsze rozliczamy się co do grosza". "A opozycja swoją opowieścią o piknikach albo próbuje wprowadzić obywateli w błąd albo, w co można wierzyć, biorąc pod uwagę losy sprawozdań finansowych niektórych partii, ich długi, niemożność rozliczenia się z PKW-u, po prostu nie ma zielonego pojęcia o systemie finansowania partii politycznych w Polsce" - dodał.

Stwierdził, że PiS "niezależnie od tego, czy jest kampania czy nie, finansuje i ma dokumenty na wszystkie wydarzenia, które organizuje, jako partia czy jako komitet wyborczy". "Jak ktoś nie odróżnia kampanii informacyjnej rządu od działalności partii politycznej albo kiedy sam rządził te granice mu się zatarły, to już jest jego problem" - zaznaczył. (PAP)

