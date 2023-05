Wybory parlamentarne 2023. PiS wygrywa, ale traci władzę

Przywrócenie prawa do aborcji czy edukacja seksualna. KO przedstawia propozycje dla kobiet Przywrócenie prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży, edukacja seksualna, łatwy dostęp do antykoncepcji awaryjnej, ogólnopolski rejestr przypadków przemocy domowej - to postulaty KO ws. kobiet, przedstawione w poniedziałek przez posłanki Martę Golbik, Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Monikę Wielichowską (KO).