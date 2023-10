Wybory przez internet to oszczędność czasu i pieniędzy, ale mają też swoje wady. Jesteś za czy przeciw?

Kolejki do urn wyborczych, a może brzydka pogoda? Zniechęcić do udziału w wyborach może wiele czynników. A gdyby tak można było zagłosować przez internet? Popieracie takie rozwiązanie? Zapraszamy do udziału w sondzie.

O pomyśle głosowania przez internet debatowano już w czasach, w których dostęp do sieci wymagał komputera będącego dla wielu był luksusem. Dziś, kiedy niemal każdy ma w kieszeni smartfona, nie jesteśmy ani o krok bliżej wcielenia tej idei w życie. Doskonałą okazją do wprowadzenia wyborów przez internet była pandemia koronawiursa - jednak tej szansy nie wykorzystano.

Głosowanie przez internet - zalety

Wśród zalet głosowania przez internet (zwanego też e-votingiem) wymienia się przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu dla wyborców. W takim systemie można oddać głos w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa frekwencję wyborczą. Mamy także korzyści ekologiczne, bowiem e-voting nie wymaga drukowania papierowych kart do głosowania.

Głosowanie przez internet to także oszczędności. Organizacja ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. kosztowała 172,4 mln zł — wynika z danych PKW. Z tego na diety dla członków komisji poszło 86,1 mln zł. Tegoroczne wybory będą rekordowo drogie - mocno bowiem wzrosły stawki wynagrodzeń w komisjach wyborczych. Przybyło też samych komisji - aż o 4000 lokali. Można spodziewać się, że lekką ręką przekroczymy 300 mln złotych.

Głosowanie przez internet - wady

Oczywiście można wskazać też wady takiego rozwiązania. Najwięcej obaw budzi kwestia bezpieczeństwa - istnieje bowiem ryzyko, że system może zostać zhakowany lub podszyty, co może wpłynąć na wynik wyborów. Podnoszona jest także kwestia anonimowości wyborów. Zapewnienie jej nie jest wbrew pozorom takie proste, zwłaszcza że konieczna byłaby weryfikacja osób oddających głosy pod kątem posiadania praw wyborczych. System musiałby potem "zapomnieć" kto głosuje, tak by nie było możliwości powiązania oddanego głosu z daną osobą.

Wśród wad wymienia się także brak dostępu do internetu czy też nieumiejętność jego obsługi szczególnie przez osoby w starszym wieku. Warto przypomnieć, że zgodnie z ostatnimi danymi Polska wciąż pozostaje jednym z najbardziej wykluczonych cyfrowo krajów Unii Europejskiej. 3,8 mln Polaków nie korzysta z internetu, nie ma do niego dostępu bądź nie chce.

Jak to zwykle bywa, każdy kij ma dwa końce. Ciekawe, kogo jest więcej wśród naszych czytelników, zwolenników czy przeciwników głosowania elektronicznego. Zapraszamy do udziału w poniższej sondzie.

Czy popierasz wprowadzenie w Polsce możliwości głosowania przez internet?

