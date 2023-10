Wybory 2023: Rynki i gospodarka po wyborach. Zapraszamy na poranek wyborczy

Co będzie się działo na GPW? Jak zareaguje kurs złotego? Co z wyceną polskich obligacji? Jak wynik wyborów wpłynie na gospodarkę — wstępne wyniki wyborów skomentują dla "Pulsu Biznesu" najlepsi eksperci. Pokażemy to w Bankier.pl.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

15 października Polacy wybiorą skład nowego parlamentu. Sondaże pokazują, że rywalizacja rządzącej koalicji z opozycją jest bardzo wyrównana. Co dla rynków będzie oznaczała trzecia kadencja Zjednoczonej Prawicy, a co przejęcie władzy przez opozycję? Co się stanie, jeśli okaże się, że nie da się zbudować stabilnej większości i za kilka miesięcy czekają nas kolejne wybory. Jak na wynik wyborów zareaguje warszawska giełda, kurs złotego i rynek długu? Na te pytania w poniedziałkowy poranek odpowiedzą najlepsi eksperci:

Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion

Michał Szymański, CEO VIG / C-QUADRAT TFI

Henryk Orfinger, prezes Dr Irena Eris

Marcin Dąbrowski, zarządzający White Berg TFI

Mikołaj Raczyński, Chief Investment Officer, Portu

Maciej Reluga, główny ekonomista Santander Bank Polska

Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Quercus TFI

Program poprowadzą: Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu i Ignacy Morawski, główny ekonomista.

Zapraszamy do oglądania od 8 rano na pb.pl i bankier.pl.