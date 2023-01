Wyborcy po świętach są zdemobilizowani

PiS w styczniowym sondażu IBRiS traci najwięcej w stosunku do badania grudniowego: aż 4,5 pkt proc. Ale powodów do zadowolenia nie ma też większość pozostałych partii: spadło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Pozycję obroniły Polska 2050 (plus 0,4 pkt proc.) i Konfederacja (wzrost o 1,4 pkt proc.) - czytamy w poniedziałkowej "Rz".

W sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zadano pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?". Na tak postawione pytanie 29,7 proc. opowiedziało się za PiS, a 25,4 proc. za KO. W dalszej kolejności znalazły się: Polska 2050 (9,2 proc.), Lewica (8,9 proc.), Konfederacja (6,6 proc.), PSL-KP (5,7 proc.). Wyborcy niezdecydowani to 14,5 proc.

"W porównaniu z początkiem grudnia deklarowana frekwencja wyborcza spadła o dwa punkty procentowe, i wynosi 50,5 procent. O tyle samo wzrósł odsetek badanych deklarujących, że na wybory się nie wybierają. Nie zmienia się jednak wielkość grupy niezdecydowanych w tej sprawie – to nieco ponad 3 proc." - czytamy.

Badanie CATI przeprowadzone 5-6.01 2023 na 1100-osobowej grupie respondentów.(PAP)

